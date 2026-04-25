25 aprile a Enna, celebrazione al Castello di Lombardia

In occasione del 25 aprile, Festa della Liberazione, le forze dell’ordine hanno reso omaggio ai valori fondanti della Repubblica Italiana nella suggestiva cornice del Castello di Lombardia, simbolo di storia e identità collettiva.

Un momento solenne e partecipato, scandito da silenzio e raccoglimento, che ha richiamato autorità civili, militari e religiose, insieme alle rappresentanze dell’Associazione nazionale Polizia di Stato e delle altre associazioni delle forze dell’ordine.

Il valore della Liberazione tra memoria e presente

La ricorrenza ha offerto l’occasione per riflettere sul sacrificio di quanti hanno lottato per la libertà, la democrazia e la giustizia, principi cardine della vita repubblicana. Valori che, è stato sottolineato durante la cerimonia, continuano a orientare l’azione quotidiana delle istituzioni e degli operatori impegnati nella tutela dell’ordine pubblico. Il 25 aprile si conferma così non soltanto come memoria storica, ma come momento vivo di consapevolezza collettiva.

L’impegno delle forze dell’ordine

Nel corso della celebrazione è stato ribadito il ruolo centrale delle Forze dell’Ordine nella salvaguardia della sicurezza pubblica, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e al servizio dei cittadini.

Un impegno costante, che si rinnova ogni giorno sul territorio, nel segno della legalità e della vicinanza alla comunità. La Festa della Liberazione diventa così anche un richiamo alla responsabilità condivisa: custodire e rafforzare i valori di libertà e democrazia, affinché possano essere trasmessi alle future generazioni.