Nicosia, rinasce il campo sportivo “Stefano La Motta”

In questa calda domenica d’estate dilaniata anche da incendi presenti e recenti che ancora ci portano a fare i conti con la natura e le scellerate azioni umane, una bella notizia arriva per Nicosia. Dalla Regione, infatti, è stato deliberato un finanziamento di circa 900 mila euro a fondo perduto per un restyling (ormai siamo abituati a questi anglicismi) del campo sportivo “Stefano La Motta”. La novità più importante sarà il rifacimento del manto in erba. È una notizia che fa gioire soprattutto gli sportivi ma anche un po’ tutta Nicosia perché il campo sportivo Stefano La Motta rappresenta un punto strategico per lo sport e non solo della comunità nicosiana. Diventa quindi un piccolo simbolo di rinascita per la comunità dalle ceneri del covid in nome dello sport e di tutto ciò che ruota attorno ad esso. Lo sport è vita, amicizia, crescita, competizione sana, soddisfazione, voglia di vincere e maestro che ti insegna a rialzarti dalle cadute. Nicosia merita un campo sportivo sempre più efficiente. E questa notizia, data dall’Assessore Zappia, instancabile promotore assieme a Sindaco e tutta la Giunta e Consiglio Comunale (in modo particolare, come ricordato dall’Assessore, il consigliere Dario Scinardi, di questa iniziativa, rappresenta, usando una metafora sportiva in questi giorni abbastanza calzante, una bella medaglia per tutta Nicosia.

Alain Calò