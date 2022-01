Covid 29/1: Sicilia nuovi positivi 7.369 e 47 decessi, Prov.Enna 153 – Tot.Enna città positivi 301 – In Italia 137.147 casi e 377 morti

Share Facebook

29 GEN – Sono 7.369 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 46.187 tamponi processati in Sicilia; ieri erano 7.100.

Il tasso di positività sale al 15,9% ieri era al 15,5%.

L’isola è al nono posto per contagi. Gli attuali positivi sono 237.407 con un aumento di 5.691 casi. I guariti sono 1.939 mentre le vittime sono 47 e portano il totale dei decessi a 8.471.

Sul fronte ospedaliero sono 1.620 ricoverati, con 19 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 144, un caso in meno rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province

Palermo: 150.248 casi complessivi (1602 nuovi casi)

Catania: 149.168 (1513)

Messina: 73.814 (1047)

Siracusa: 55.352 (820)

Ragusa: 44.081 (791)

Trapani: 41.644 (644)

Agrigento: 41.369 (530)

Caltanissetta: 39.857 (577)

Enna: 18.313 (153).

E’ arrivata anche in Sicilia la variante Omicron2 con quattro casi già processati nei laboratori, uno a Messina e tre a Palermo.



Enna città positivi 301 (ieri 366), positivi da oltre 21 giorni 70, in quarantena 71 (ieri 63), 8 ricoverati 0 in terapia intensiva.



Sono 137.147 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 143.898). Sale così ad almeno 10.821.375 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 377 (ieri 378), per un totale di 145.914 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 8.010.813 e 141.230 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 181.594). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 2.664.648, pari a -4.180 rispetto a ieri (-37.625 il giorno prima). I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 999.490, ovvero 51.798 in meno rispetto a ieri quando erano stati 1.051.288. Il tasso di positività è stabile al 13,7% (l’approssimazione di 13,72%); ieri era 13,7%. Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri. La tendenza della curva si conferma in discesa lenta e lo si vede dal confronto con lo scorso sabato (22 gennaio) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +171.263 casi con un tasso del 16,4%: oggi, infatti, ci sono meno nuove infezioni di quel giorno, con una percentuale inferiore (13,7% contro 16,4%). Lo scenario si evolve verso un miglioramento, ma attenzione: non è finita. Siamo comunque ancora sopra quota 100mila casi/die (a eccezione del lunedì). Secondo l’epidemiologo Carlo La Vecchia «a Pasqua, se tutto va bene, dovremmo essere fuori da questo ciclo pandemico». Diminuiscono le degenze in ogni area per il quarto giorno consecutivo. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -160 (ieri -57), per un totale di 19.636 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -42(ieri -15) — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI —, portando il totale dei malati più gravi a 1.588, con 118 ingressi in rianimazione (ieri 126).

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 2.109.106: +18.555 casi (ieri +21.329)

Veneto 1.134.997: +15.631 casi (ieri +16.518)

Emilia-Romagna 1.028.770: +15.023 casi (ieri +16.941)

Campania 1.016.427: +11.020 casi (ieri +11.319)

Lazio 864.210: +12.201 casi (ieri +12.663)

Piemonte 861.379: +9.568 casi (ieri +10.979)

Toscana 726.793: +9.713 casi (ieri +10.528)

Sicilia 613.846: +7.369 casi (ieri +7.100)

Puglia 597.462: +11.055 casi (ieri +7.855)

Liguria 291.893: +4.632 casi (ieri +4.668)

Friuli Venezia Giulia 264.334: +4.193 casi (ieri +5.403)

Marche 254.548: +5.111 casi (ieri +4.980)

Abruzzo 211.135: +3.087 casi (ieri +3.102)

Calabria 167.675: +1.584 casi (ieri +1.508)

P. A. Bolzano 160.429: +2.017 casi (ieri +2.277)

Umbria 152.860: +1.807 casi (ieri +1.936)

Sardegna 123.690: +1.146 casi (ieri +1.331)

P. A. Trento 121.218: +1.648 casi (ieri +1.586)

Basilicata 62.397: +1.133 casi (ieri +1.139)

Molise 29.353: +364 casi (ieri +392)

Valle d’Aosta 28.853: +290 casi (ieri +344)

I decessi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei morti totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 37.046: +88 decessi (ieri +77)

Veneto 13.133: +36 decessi (ieri +31

Emilia-Romagna 15.019: +39 decessi (ieri +30)

Campania 9.079: +20 decessi (ieri +35)

Lazio 9.787: +14 decessi (ieri +28)

Piemonte 12.572: +26 decessi (ieri +14)

Toscana 8.214: +36 decessi (ieri +31)

Sicilia 8.471: +47 decessi (ieri +47)

Puglia 7.198: +9 decessi (ieri +13)

Liguria 4.868: +10 decessi (ieri +11)

Friuli Venezia Giulia 4.472: +14 decessi (ieri +7)

Marche 3.407: +7 decessi (ieri +10)

Abruzzo 2.798: +5 decessi (ieri +7)

Calabria 1.861: +9 decessi (ieri +18)

P. A. Bolzano 1.353: +4 decessi (ieri +4)

Umbria 1.620: +5 decessi (ieri +4)

Sardegna 1.835: +3 decessi (ieri +4)

P. A. Trento 1.470: +2 decessi (ieri +1)

Basilicata 680: +4 decessi (ieri +3)

Molise 526: nessun nuovo decesso (ieri +2)

Valle d’Aosta 505: nessun nuovo decesso (ieri +1)

Nel mondo oltre 366 milioni di casi accertati da inizio pandemia e 5,6 milioni di morti per covid. Von der Leyen: “In Ue oltre metà adulti ha fatto terza dose del vaccino covid”. Russia supera 100 mila casi in 24 ore per la prima volta. Anche in Giappone nuovo record di infezioni, oltre 84mila