Covid 4/2: Sicilia nuovi positivi 7.057 e 44 morti, Prov.Enna 200 – Tot.Enna città positivi 304 – In Italia 99.522 casi e 433 morti

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

4 FEB – Sono 7.057 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 43.692 tamponi processati.

Il giorno precedente i nuovi positivi erano 6.452.

Il tasso di positività scende al 16,1% al ieri era al 16,4%.

L’isola è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 262.775 con un aumento di 4.599 casi. I guariti sono 2.654 mentre le vittime sono 44 e portano il totale dei decessi a 8.702.

Sul fronte ospedaliero sono 1.558 ricoverati, con 49 casi in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva sono 133, con sette pazienti in meno.

Sul fronte del contagio questi i dati nelle singole province: Palermo 1.382, Catania 1.589, Messina 1.097 Siracusa 946, Trapani 442, Ragusa 701, Caltanissetta 490, Agrigento 450, Enna 200.



Enna città positivi 304 (ieri 286), in quarantena 74 (ieri 71), 6 ricoverati 0 in terapia intensiva.



Sono 99.522 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 112.691, qui il bollettino). Sale così ad almeno 11.449.601 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 433 (ieri 414), per un totale di 148.167 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 9.083.090 e 210.353 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 191.938). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 2.218.344, pari a -109.886* rispetto a ieri (-79.396 il giorno prima). I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 884.893, ovvero 30.444 in meno rispetto a ieri quando erano stati 915.337. Il tasso di positività scende all’11,2% (l’approssimazione di 11,24%); ieri era 12,3%. Continua la tendenza in discesa della curva, come mostra il confronto con lo scorso venerdì (28 gennaio) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +143.898 casi con un tasso del 13,7%: oggi, infatti, infatti ci sono meno nuove infezioni di quel giorno, con una percentuale inferiore (11,2% contro 13,7%). La buona notizia? Non si aveva un venerdì sotto la soglia di 100mila casi da cinque settimane. Il miglioramento dei parametri epidemici è evidenziato dal monitoraggio dell’Iss: l’incidenza scende a 1.362 casi per 100mila abitanti (era 1.823 per 100mila la settimana prima) e cala anche l’indice Rt medio sui sintomatici, attestandosi a 0,93 (era 0,97). Giù anche il tasso di occupazione delle terapie intensive che è al 14,8% dalla rilevazione fatta il 3 febbraio (era 16,7%) e quello dei posti occupati in area medica, fermo al 29,5% (era 30,4%). «Il monitoraggio ci dà segnali di ottimismo, indicando un’inversione della curva dei contagi. La circolazione è ancora molto sostenuta, ma il segnale di decrescita è evidente», dice Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, al talk di Casa Sanremo.

Nel mondo 388.066.090 contagi e 5.712.458 morti. L’Oms rileva che la situazione del Covid in Europa è in una sorta di “tregua” alla quale potrebbe seguire la fine della pandemia. Dopo la Danimarca, via le restrizioni in Svezia. Proposta della Commissione europea: proroga del Green pass per spostarsi in Europa fino al 30 giugno 2023. In Russia 168.201 casi in 24 ore, massimo da inizio epidemia.