Covid 14/2: Sicilia nuovi positivi 2.524 e 19 morti, Prov.Enna 128 – Tot.Enna città positivi 374 – In Italia 28.630 casi e 281 morti

In calo il numero dei nuovi casi di Covid 19 in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati 2.524 su 19.703 tamponi processati e l’indice di positività scende al 12,8%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.062 i nuovi casi su 36.314 tamponi e il tasso di positività era al 13,9%. Sono 19 i decessi e 1.770 i guariti. In aumento i ricoveri in regime ordinario (+20 sul dato di ieri) e quelli in terapia intensiva (+1). La Sicilia è al quarto posto nella classifica per numero di casi. La Sicilia torna in zona gialla da oggi.

La situazione dei contagi nelle singole province:

Palermo: 170.604 (660)

Catania: 170.155 (648)

Messina: 89.567 (341)

Siracusa: 66.750 (232)

Ragusa: 53.010 (167)

Trapani: 50.565 (165)

Agrigento: 48.536 (182)

Caltanissetta: 46.303 (160)

Enna: 20.802 (128).



Enna città positivi 374, in quarantena 61, 7 ricoverati 0 in terapia intensiva.



Gli aggiornamenti sul Covid in Italia e nel mondo di lunedì 14 febbraio 2022. Nel bollettino di oggi 28.630 casi e 281 morti. Da oggi il Molise passa in zona gialla, dopo essere rimasto bianco per mesi. Il ministro Speranza annuncia: “Ad oggi il 91% delle persone sopra i 12 anni si è vaccinato con la prima dose. Curva si piega ma serve cautela”. Ricciardi: “Il virus non sparirà, non bisogna rilassarsi”. Nuove proteste no pass in tutta Italia in vista dell’obbligo di certificazione verde sul lavoro per gli over 50, che scatta da domani 15 febbraio. Iss: “Bene i primi test sugli animali per un nuovo vaccino efficace con ogni variante”.

Nel mondo 411.730.784 contagi e 5.816.028 decessi. Canada, arresti contro manifestanti no vax. In Francia tafferugli dopo l’arrivo dei Freedom Convoy a Parigi. Oggi i camion sono diretti verso Bruxelles: autostrada E40 bloccata per Convoglio della libertà contro Green pass.