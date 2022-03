Covid 30/3: Sicilia nuovi positivi 5.246 e 31 morti, Prov.Enna 274 – Tot.Enna città positivi 528 – In Italia 77.621 e 170 decessi

Share Facebook

30 MAR – La Sicilia continua a essere la regione italiana con il maggior numero di attualmente positivi al coronavirus. Si registra di conseguenza una importante circolazione del virus che si riflette sul bollettino quotidiano del ministero della Salute, secondo il quale nelle ultime 24 ore in Sicilia sono state diagnosticate 5.246 nuove infezioni da SARS-CoV2 (su 42.129 tamponi) e sono state comunicate dalla Regione siciliana altre 31 vittime. Ieri i nuovi casi erano stati 6.628 (su 37.411 tamponi) e i morti sempre 31.

La suddivisione dei nuovi casi provincia per provincia:

Palermo: 2.033

Messina: 1.311

Catania: 892

Trapani: 755

Agrigento: 624

Siracusa: 461

Ragusa: 438

Caltanissetta: 400

Enna: 274



Enna città positivi 528 (ieri 547), in quarantena 40 (ieri 51), 11 (ieri 12) ricoverati reparto covid, 0 in terapia intensiva.

Comune Enna: CHIUSURA DEL C.O.C. (Centro Operativo Comunale) a far data dal 01 aprile 2022; CHIUSURA DELLA SALA OPERATIVA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE attivata con la Ordinanza n. 16 del 08/03/2020 a far data dal 01 aprile 2022; MANTENIMENTO di una Unità di crisi, nell’ambito dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile in osservanza a quanto previsto dal D.L. n. 24 del 24 marzo 2022.



In Sicilia nella settimana dal 21 al 27 marzo si è registrato un lieve decremento delle infezioni. L’incidenza di nuovi positivi è pari a 44.072 (-10.63%), con un valore cumulativo di 911.76/100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è avuto nelle province di Messina (1468/100.000), Agrigento (1098/100.000), Ragusa (977/100.000) e Palermo (975/100.000). Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra gli 11 ed i 13 anni, (1505/100.000 abitanti), i 6 ed i 10 anni (1501/100.000) e tra i 14 ed i 18 anni (1213/100.000).

Prosegue il netto trend in calo di nuove ospedalizzazioni e la proporzione di casi ospedalizzati è molto più contenuta rispetto ai periodi precedenti, in parte spiegata dal riscontro occasionale di positività concomitante al ricovero.

I dati relativi alla campagna vaccinale riguardano la settimana dal 23 al 29 marzo. Nella fascia d’età 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 28,07% del target regionale, mentre 75.286 bambini, pari al 23,91%, risultano con ciclo primario completato. Nel target over 12, i vaccinati con almeno una dose si attestano all’89,91%. La percentuale di quanti hanno completato il ciclo primario è dell’88,58%.

Attualmente 849.862 cittadini che possono effettuare la somministrazione booster non l’hanno ancora fatta. Complessivamente i vaccinati con dose aggiuntiva sono 2.662.122 pari al 75,80% degli aventi diritto.

Dal primo marzo sono state effettuate 1.229 somministrazioni di quarta dose agli over 12 con marcata compromissione della risposta immunitaria e che hanno già completato il ciclo primario con tre dosi da almeno 120 giorni. Sempre dal primo marzo, sono state 1.575 le somministrazioni effettuate con il vaccino Nuvaxovid (Novavax).



Sono 77.621 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese. Sono stati effettuati 524.899 tamponi tra test molecolari e antigenici secondo quanto riportato nel bollettino del ministero della Salute di oggi 30 marzo. Il dato dei contagi è in calo rispetto ai 99.457 nuovi contagi registrati nella giornata di ieri. Sono state riscontrate altre 170 vittime nelle ultime 24 ore: il totale arriva a 15.224 da inizio pandemia. Il totale dei contagi arriva a 14.574.200. Il tasso di positività si attesta a 14,8%.

Sono 77.621 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia su 524.899 tamponi effettuati tra molecolari e antigenici.

Di seguito l’elenco dei casi suddivisi regione per regione

Lombardia: +9479

Veneto: +7874

Campania: +8469

Emilia Romagna: +5239

Lazio: +8957

Piemonte: +3088

Toscana: +4960

Sicilia: +5246

Puglia: +7683

Marche: +2415

Liguria: +1511

Friuli-Venezia Giulia: +1159

Abruzzo: +2221

Calabria: +2851

Umbria: +1821

Sardegna: +2013

P.A Bolzano: +591

P.A Trento: +462

Basilicata: +1015

Molise: +514

Valle d’Aosta: +53

Tamponi e tasso di positività

Sono stati effettuati 524.899 tamponi nelle ultime 24 ore tra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività si attesta al 14,8% con un calo di 0,3 punti percentuali.

Dal 31 marzo scadrà lo stato di emergenza Covid dopo due anni di proroghe. Dal 1° aprile inizierà il percorso di allentamento delle restrizioni voluto dal governo. la fine dell’obbligo di Super Green Pass sul lavoro sarà per tutti gli over 50, ma non viene abbandonata del tutto la Certificazione Verde. Resterà infatti l’obbligo di esibire il Green Pass base fino al 30 aprile.