UniKore: master corso propedeutico interventi assistici con gli animali

“Master II Livello in Psicologia dell’Emergenza e Clinica del Trauma”

Sono aperte le iscrizioni al Master di II Livello in “Psicologia dell’Emergenza e Clinica del Trauma” presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”.

Il Master si propone di formare la figura dello Psicologo o del Medico che abbia competenze in Psicologia dell’Emergenza e Clinica del Trauma garantendo una preparazione teorica ad ampio raggio oltre all’acquisizione di competenze tecniche che permettono di valutare e prendere in carico la complessità legata all’esposizione ad eventi critici. Possono fare richiesta di iscrizione tutti coloro che hanno conseguito una laurea in Psicologia (LM-51) e in Medicina e Chirurgia (LM-41) o altri Titoli equipollenti ritenuti congrui dalla direzione del Master. Saranno ammessi con riserva gli studenti che conseguiranno il titolo successivamente alla scadenza del bando purché entro la data di inizio del corso e comunque entro il 31 dicembre del 2022.

Il Master ha durata di 12 mesi. L’inizio delle attività è previsto nel mese di Ottobre 2022. Il percorso formativo è articolato su un totale di 60 CFU, distribuiti in 1500 ore di impegno complessivo così ripartite: n. 324 ore di didattica frontale; n. 250 ore di didattica in laboratorio; n. 125 ore di coaching online, verifiche intermedie e tesi finale; n. 333 ore di stage; n. 468 ore di studio individuale. Il corso del Master si svolgerà un weekend al mese con lezioni dal venerdì alla domenica, più due settimane intensive. Le lezioni si svolgeranno presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”.

La quota di iscrizione per il Master è di 3.800,00 euro; mentre è prevista un riduzione di 300,00 euro per gli ex-studenti Unikore.

Sono previste delle agevolazioni economiche: l’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana per gli iscritti all’Albo prevede l’erogazione di Voucher formativo di 500,00 euro; la Kore, aderendo all’iniziativa «PA 110 e lode», consente al personale pubblico l’iscrizione con riduzione; per gli studenti Kore, e per tutti coloro che pagheranno in unica soluzione, è previsto uno sconto di 300,00 euro; tutti i moduli potranno essere acquisiti come Corsi Singoli.

L’acquisizione dei 60 CFU prevede l’esonero dell’obbligo formativo individuale per un anno, equivalente a 50 E.C.M. (Educazione Continua in Medicina).

Per maggiori informazioni si invita a consultare il sito d’Ateneo: www.unikore.it

Sono aperte le iscrizioni al Corso Propedeutico Interventi Assistici con gli Animali (IAA) autorizzato dal D.A.S.O.E. – Assessorato alla Salute Regione Sicilia con D.D.S. n. 347/2022, conforme alle Linee Guida Nazionali IAA, presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”. Il corso è rivolto a soggetti che nel settore degli IAA intendono acquisire la qualificazione per potere operare in ambito Attività Assistite con gli Animali (AAA) o a soggetti che, con la frequenza dei livelli successivi (base e avanzato), intendono acquisire la qualifica per potere svolgere il ruolo di Responsabile di Progetto, di Referente di Intervento, di Medico Veterinario Esperto e di Coadiutore dell’animale. Per poter accedere al corso propedeutico è necessario aver raggiunto la maggiore età ed essere in possesso di un titolo di studio (licenza media e/o diploma di scuola superiore di secondo grado e/o laurea). Il corso avrà una durata di 21 ore da svolgersi in tre giornate di 7 ore nei giorni 14/15/16 giugno 2022. Il costo del corso propedeutico è di € 300,00. Per gli studenti Unikore il costo è di € 280,00.

È previsto il rilascio di un attestato finale che riporterà gli estremi dell’autorizzazione Regionale a cura di “Assessorato della Salute Dipartimento Regionale per le attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Servizio 10 – Sanità Veterinaria”. Per maggiori informazioni si invita a consultare il sito d’Ateneo: www.unikore.it.