Altro caso di “scopiazzamento” a danno del nostro collaboratore Massimo Greco

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Dopo i casi della consulenza giuridica richiesta dal Comune di Enna al Prof. Tedeschini dell’Università di Roma “La Sapienza” sulla natura giuridica dell’Università Kore e dell’Ordinanza della Cassazione riferita alla vessata questione della legittimità della TARSU pretesa dallo stesso Comune per l’anno 2009, si registra un altro caso di “scopiazzamento” di ciò che periodicamente scrive Massimo Greco su alcune riviste specializzate.



Ne parliamo con l’interessato.

Questa volta cos’è successo?

Che mi sono rivisto, casualmente, in alcune argomentazioni contenute in una decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Enna emessa nel 2019 a seguito di un ricorso presentato da un contribuente avverso la Tassa sui rifiuti del Comune di Agira per l’anno 2011. Sentenza che mi è stata letta telefonicamente in occasione del ricorso in appello che sarà discusso nei prossimi giorni a Caltanissetta.

A proposito di cosa?

A proposito del Piano tecnico-economico-finanziario, quale atto presupposto e legittimante l’approvazione della tariffa d’igiene ambientale. I Giudici tributari hanno ritenuto di copiare integralmente ben 38 righe del mio articolo intitolato “L’approvazione della TARI in Sicilia”, pubblicato nel mese di gennaio del 2015 in diverse riviste specializzate e ancora oggi facilmente reperibile attraverso i motori di ricerca.

…e anche questa volta non è stato citato?

Certamente no. C’è però da dire che le citazioni sono richieste in dottrina e quasi mai in giurisprudenza. Tuttavia, in questo caso non si è ritenuto opportuno neanche fare un generico ed anonimo richiamo alla dottrina presente in materia.









E quindi?

E quindi anche questa volta non mi ritengo affatto leso ma, al contrario, soddisfatto. Perché ancora una volta arriva la conferma del fatto che il tempo impegnato per approfondire alcune questioni d’interesse pubblico non è mai vano. Lo “scopiazzamento”, mentre appare scorretto per alcuni versi, finisce però per dare autorevolezza al contenuto del ragionamento giuridico contenuto nell’articolo pubblicato. E questo m’incoraggia a continuare nello studio e nella diffusione dei correlati risultati presso le comunità scientifiche di riferimento.



link news di riferimento:

Il Plagio di Kore – vivienna.it

Da Corte di Cassazione caso di plagio a danno di Massimo Greco – EnnaVivi