Forex trading: ecco i corsi gratuiti più gettonati del momento tra gli aspiranti investitori

Da e-Toro a Trade e da Capex a XTB: sono questi alcuni tra i broker più quotati del momento per quanto concerne il mercato del Forex, ovvero lo scambio di valute in favore della più “forte”. L’unico comune denominatore sono le certificazioni ufficiali che consentono a tali realtà di operare da intermediari tra gli investitori e le Borse mondiali: organi quali Cysec e Consob, infatti, sono gli unici che possono autorizzare un broker a operare. E la maggior parte propone anche corsi gratuiti per imparare come muoversi nel mondo del Forex minimizzando i rischi e massimizzando invece le possibilità di successo.

L’importanza di seguire un corso sul forex

Per capire al meglio il funzionamento dei mercari valutari è possibile partire da un corso forex gratuito, come quello offerto da Liquidity X, uno dei broker più utilizzati dagli utenti per invesire sulle coppie di valute che spiega in modo dettagliato con avvicinarsi a questa attività utilizzato gli strumenti giusti e sviluppando una strategia adeguata. Tendenzialmente, le piattaforme di trading certificate come, per esempio, quelle di eToro, XTB, Capex e, appunto, Liquidity X, consentono di studiare direttamente per mezzo di materiale gratuito in pdf, video e webinar dedicati: si tratta di una modalità che consente al broker di avere nuovi investitori futuri e agli aspiranti trader di studiare il Forex (e anche molte altre strategie) con corsi propedeutici alla pratica. Inoltre, il linguaggio utilizzato appare semplice e immediato e non gira intorno ai concetti.

Soprattutto, la stragrande maggioranza dei corsi proposti dalle piattaforme di trading è in lingua italiana, vi sono conti demo con cui “fare allenamento” senza spendere soldi veri e persino esperti che rispondono a dubbi o domande.

I broker più gettonati per il Forex

Liquidity X, come accennato, è uno dei broker che offre uno dei corsi di Forex (e non solo) più completi e volti alla pratica. Viene, ad esempio, specificato come ci si possa riferire, in fase di previsione, sia all’analisi tecnica che a quella fondamentale. La prima è una mera osservazione perlopiù grafica che coinvolge le valute prese in considerazione, mentre la seconda va più a fondo e valuta anche altri parametri di tipo economico ad ampio spettro, riferibili sempre alle valute e al Paese di riferimento.

Nel mercato dei CFD c’è spazio quindi anche per il Forex: in questo caso, l’asset di base non è un’azione, un indice o una materia prima, ma la coppia stessa di valute. La previsione va fatta cercando di stabilire quale delle due sarà più quotata nel breve o nel lungo periodo.

E-Toro, ad esempio, oltre al corso propone anche un altro momento che è in parte dinamico e in parte ancora didattico: il copy trading. Basta scegliere uno o più investitori celebri e particolarmente performanti e ricalcare le loro azioni sul mercato del Forex, così da carpire qualche strategia in più e magari emularne i successi.

Ma sia e-Toro che molti altri broker eccellenti mettono a disposizione degli investitori anche il conto demo, o virtuale, che consente di fare pratica ma senza pensieri e a zero rischi. Le coppie di valute e l’andamento simulano quanto più possibile la realtà, ma di fatto non si impiega denaro vero.

Dopo aver seguito un corso propedeutico alla pratica quasi immediata, passare per conto demo e copy trading contribuisce a creare fiducia e a rafforzare le conoscenze sia dei trader neofiti che di quelli più navigati.