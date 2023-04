ASD Città di Troina nella finale play off vince con la Sanconitana

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Grandissima vittoria dell’A.S.D. Città di Troina nella finale play off di terza categoria disputata in casa contro la Sanconitana in un Silvio Proto gremito di tifosi. La partita inizia subito in discesa grazie al gol segnato nei primi secondi di gioco da L’Episcopo, che manda in visibilio i tifosi. La squadra di casa domina per tutto il primo tempo, creando diverse occasioni gol non finalizzate. La Sanconitana raggiunge il pareggio ad inizio secondo tempo, approfittando di un rimpallo generato da uno svarione difensivo. Nel corso del secondo tempo la squadra di casa, un po’ in affanno sul piano fisico, soffre la pressione avversaria, che non riesce comunque a scardinare la difesa del Città di Troina, composta da Giamblanco, Barbera, Di Muni e Ferruzza, che hanno letteralmente versato fino all’ultima goccia di sudore, riscuotendo notevole apprezzamento dai tifosi. I tempi regolamentari finiscono sull’uno e si procede ai tempi supplementari. Al novantatreesimo minuto si presenta la grande occasione, un calcio di rigore parato dal bravo portiere della Sanconitana, che respinge anche la ribattuta. Il Città di Troina però non si abbatte e anzi, dimostra di aver recuperato forze e lucidità che sembravano smarrite nel secondo tempo. La partita si chiude infatti sul 3-1, con goal di Biondi e ancora una volta di L’Episcopo. Per il coordinatore dell’area tecnica Salvatore Compagnone: ”I ragazzi hanno interpretato la gara in maniera adeguata, sia dal punto di vista mentale che tecnico-tattico. Adesso bisogna mantenere alta la concentrazione per le prossime partite che ci attendono. Ringrazio di vero cuore i componenti dello staff tecnico, la squadra, la società e la tifoseria per il prezioso sostegno dimostrato.”

La partita è stata anche occasione per festeggiare un altro traguardo che per molti aspetti è anche più importante di gol, statistiche e vittorie.

Nell’intervallo, il campo di gioco è stato il palcoscenico per la squadra dell’under 17, applaudita dai tifosi per il riconoscimento della “coppa disciplina”. A tal riguardo Salvatore Compagnone: ”Soddisfazione anche per la coppa disciplina del ragazzi dell’under 15 e under 17. Lo sport per noi ha soprattutto valore educativo e siamo contenti per questo riconoscimento dato ai ragazzi”.

Con la vittoria odierna il Città di Troina accederà al triangolare con squadre di altri gironi, ultimo ostacolo per la promozione in seconda categoria.

Sandra La Fico