Aste giudiziarie 19/4/23 – n.5 e 20/4/23 – n.5: Enna, Aidone, Barrafranca, Nicosia, Piazza Armerina, Regalbuto, Valguarnera, Villarosa

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 19/4/23 – n.5

Sicilia > Enna > Aidone

Via Boris Giuliano 9

Fabbricato

Immobile costituito da complesso condominiale censito al foglio 76 particelle 455/2; 455/3; 455/4; 455/5; 455/6; 455/7

63.145,25 €

Sicilia > Enna > Enna

Viale IV Novembre

Complesso immobiliare

FABBRICATO Piani S3, S2, S1, Piano Terra, piani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

2.052.825,23 €

Sicilia > Enna > Enna

Via San Giovannello 42

Abitativo

Unità immobiliare sita a Enna in via San Giovannello n. 42, piano T-1-2-3-4, identificato al catasto del Comune di Enna al foglio n. 39, particella 12000, sub 3, sezione urbana H, zona censuaria 1, categoria A/4, classe 2, consistenza 4,5 vani, r…

58.910,32 €

Sicilia > Enna > Regalbuto

Via Giovanni Verga 4

Abitativo

Immobile identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Regalbuto al Foglio 51, part. 871 sub. 2, categoria A/4, consistenza mq 65, vani 3,5, piano terra, sito alla Papa Giovanni XXIII n.4 (rectius: via Giovanni Verga n.4). Immobile attualmente…

40.950,00 €

Sicilia > Enna > Valguarnera Caropepe

Via XXV Aprile 12

Industriale

fabbricato industriale sito in Valguarnera Caropepe alla via XXV Aprile n. 12, censito al catasto fabbricati del Comune di Valguarnera Caropepe al fg. 9 part. 767 catg. D/7 PT,P1,P2, P3 rendita € 8.467,31#, estesi mq 581,30 PT (superficie netta u…

1.238.500,00 €









Aste giudiziarie relative al giorno 20/4/23 – n.5

Sicilia > Enna > Enna

Contrada Gallizzi snc

Abitativo

Fabbricato per civile abitazione sito in Enna c.da Gallizzi censito al FG 184 part 216 sub 1 Cat A/4; Fabbricato per civile abitazione sito in Enna c.da Gallizzi censito al Fg 184 part 216 sub 2, Cat A/4; Fabbricato adibito ad opificio industrial…

93.596,60 €

Sicilia > Enna > Piazza Armerina

Contrada Cannata snc

Abitativo

Immobile composto da un fabbricato per civile abitazione con circostante terreno. Il fabbricato si sviluppa su due livelli, un piano terra di 4,5 vani catastali, interamente rifinito adibito ad abitazione ed un primo piano sottotetto allo stato g…

52.965,00 €

Sicilia > Enna > Nicosia

Contrada Paravola snc

Opificio

Proprietà di un fabbricato allo stato rustico ed in corso di costruzione, destinato ad opificio – esposizione – uffici, della superficie complessiva di mq. 793,80, di cui mq 97 per balconi su due elevazioni, sito in Nicosia, censito al Catasto Ur…

47.145,00 €

Sicilia > Enna > Barrafranca

Via Carlo Buozzi 5

Commerciale

quota pari a 1/1 di Negozio, ubicato a Barrafranca (EN), in Via Carlo Buozzi, 5 censito al Catasto Fabbricati al foglio di mappa 13 – particella 1792 – sub. 4 – categoria C/1 – classe 5a – consistenza 50 m² e superfice catastale di 64 m² – piano:…

57.938,00 €

Sicilia > Enna > Villarosa

Via Garibaldi

Abitativo

Appartamento per civile abitazione, ottime rifiniture; vi è una pertinenza adibita a salone

53.976,62 €









