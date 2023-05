Aidone: intervista al candidato sindaco Annamaria Raccuglia

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Aidone. Annamaria Raccuglia, Consigliere comunale dal 1997 al 2000 e dal 2002 al 2007. Assessore alla: PI dal 2000 al 2001; PI-Bilancio – Politiche sociali dal 2009 al 2011 e dal 2019 al 2022.

Il suo programma è in continuità con quello della precedente amministrazione di cui ha fatto parte in qualità di assessore?

Il programma di “Impegno per Aidone” è un programma concreto, responsabile e aperto al confronto col fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini migliorando i servizi, favorire la ripresa economica e promuovere il nostro territorio. Si pone senz’altro in continuità con quello della precedente amministrazione soprattutto per quanto riguarda il percorso di trasparenza e rispetto della legalità intrapreso e cercando anche di dare attuazione ai molti progetti realizzati grazie all’impegno della giunta precedente.

C’è un punto, tra tutti, al quale, se eletta, vorrà dare massima priorità?

Sicuramente continuare il percorso di trasparenza sui conti pubblici facendo approvare dal Consiglio l’ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato, già approvato dal commissario Pecoraro, per consentirne la sua successiva approvazione alla Cosfel. Inoltre, dare attuazione a tutti i progetti già finanziati con fondi comunitari e Pnrr oltre ad attenzionare il ripristino del decoro urbano.

Da che cosa è data la forza di questa coalizione?

La nostra lista è costituita da persone di diversa estrazione e di varia età accomunate da un unico obiettivo: impegnarsi per il nostro paese. La presenza di tanti giovani e volti nuovi mostra come ancora vi siano tante persone di buona volontà pronte a mettere a disposizione il proprio tempo, l’esperienza, le competenze e la propria credibilità per la Comunità. Insieme abbiamo condiviso un percorso, un metodo di lavoro, elaborato un programma semplice ma ambizioso.

Come intende recuperare il senso di comunità?

Il recupero del senso di comunità non può non passare dal dare la giusta rilevanza a tutte le iniziative culturali, all’organizzazione di eventi e attività di promozione che creino aggregazione, partecipazione e coinvolgimento, valorizzando anche tutte le iniziative dell’associazionismo, oltre al recupero degli spazi pubblici più fruiti dalla comunità. Vorremmo creare anche maggiore partecipazione alla vita politica-amministrativa in un’ottica di scambio continuo e sistematico con i cittadini.

Perché gli elettori aidonesi dovrebbero votare per lei?

Agli elettori chiedo di votare per la nostra proposta per continuare quel percorso di trasparenza, rispetto della legalità e di buon governo per dare attuazione a tutti i punti del nostro programma elettorale.

Angela Rita Palermo