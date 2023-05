Play off. Eccellenza: La Promosport sconfitta ad Enna per 3-1

Share Facebook

Mister Morelli cambia modulo e pedine rispetto alla finale contro lo Scalea: i biancoazzurri, infatti, si mettono in campo con un 4-3-1-2 con Colosimo dietro il tandem d’attacco Angotti-Caddy. Partita con foga altissima sin dai primi minuti, complice, ovviamente, la posta in palio in gioco.

La prima occasione capita ai padroni di casa: minuto 7, Sessa prova il jolly al volo dalla lunga distanza non centrando abbondantemente lo specchio della porta. Al 13’ ancora Enna, questa volta ci prova Arcidiacono: tiro debole e centrale, bloccato da Spagnulo.

Al 33esimo alla prima vera occasione, passa in vantaggio la Promosport: imbucata volante di Angotti, Colosimo non ci pensa due volte e con un delizioso pallonetto al volo, supera Di Carlo in uscita. Nella ripresa pronti e via e i padroni di casa trovano il pari. Minuto 49,

Arcidiacono scodella in mezzo e Agudiak di testa sul secondo palo supera Spagnulo. Al 64esimo colossale occasione per la Promosport: sugli sviluppi di corner, dopo una serie di rimpalli si ritrova il pallone nell’area piccola ma, al volo, non inquadra lo specchio dello porta.

Goal mancato, goal subito: passano solo 2 minuti e l’Enna trova infatti la rete del 2-1. Ancora Arcidiacono e ancora Agudiak sul secondo palo, goal fotocopia dell’1-1. La Promosport accusa il colpo, ma non molla la presa. Nonostante ciò i siciliani trovano la rete del doppio vantaggio con un contropiede letale.

Minuto 83, Agudiak lavora a centrocampo e imbuca per Carioto. Il 20 si invola solo verso la porta, Spagnulo prova l’uscita disperata fuori dalla sua area di rigore, ma il rimpallo lo sfavorisce e spiana la strada alla rete gialloverde. Dopo oltre 4 minuti di recupero, il signor Benestante fischia la fine del match.

ENNA: Di Carlo, Bonanno (Campagna, 16’ st), Scaletta, Strano (Alfieri, 31’ st), Zappala’, Rallo, Arcidiacono, Sessa, Agudiak (Tosto, 45+3’ st), Caronia (Carioto, 23’ st), Prestia (Federico, 42’ st). A disp. Caruso, Alessandro, Guzzardi, De Giovanni. All. Strano

PROMOSPORT: Spagnulo, Perri, De Martino, Casella, Miceli, Villella, Vitale, Scozzafava (Mercurio, 41’ st), Angotti (Baclet, 34’ st), Colosimo, Caddy (Rekik, 16’ st). A disp. Zappulla, De Nisi, Gaetano, Palamà, Scognamiglio, Schirripa. All. Morelli

MARCATORI: Colosimo 33’, Agudiak 49’, 66’, Carioto 83’.

ARBITRO: Benestante da Aprilia, assistenti Claps (Potenza) e Mapelli (Treviso).

NOTE: ammoniti Strano (E), Prestia (E), Caddy (P), Casella (P), Rekik (P), Zappala’ (E). Al 33’ espulso il mister dell’Enna Strano per proteste. Angoli 2-3. Recupero 3’, 4’