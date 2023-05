Piazza Armerina amministrative 2923 ballottaggio: Cammarata 32,51% – Di Seri 22,38% votanti 54,16%

Share Facebook

Ballottaggio tutto nel centrodestra per la seconda fase elettorale, a contendersi la poltrona a Sindaco Nino Cammarata e Massimo Di Seri.







Piazza Armerina. Saranno in sei in corsa per la poltrona di primo cittadino nella sala delle Luci della città dei mosaici (compreso l’uscente) per le amministrative del 28 e 29 maggio.

A contendersi la vittoria (si ricorda che se non si raggiungerà il quorum dopo quindici giorni il ballottaggio 11 e 12 giugno) saranno: Arancio, Cammarata, Di Carlo, Di Seri, Miroddi, Tudisco.

SISTEMA ELETTORALE: PROPORZIONALE

POPOLAZIONE (censimento 2011): 20.733

Sotto elencate candidature a Sindaco, con il numero progressivo accanto indicato e le collegate liste di candidati a consigliere comunale, con il numero progressivo accanto indicato, delle quali vengono rimessi i contrassegni (cm.3 e cm 10 di diametro):

Candidato alla carica di Sindaco: DI CARLO Mauro Valerio detto Mauro nato a Piazza Armerina (EN) il 06/05/1969 N. 1

Lista Collegata N. 11

PARTITO DEMOCRATICO avente il contrassegno:

“Nel cerchio con contorno nero in campo bianco sono rappresentate due lettere a caratteri maiuscoli; la lettera “P” di colore verde che si lega con la lettera “D” di colore bianco distinta nel fondo con un rettangolo di colore rosso, espressione del tricolore italiano. Alla base delle due lettere simbolo è inserita la scritta in nero”Partito Democratico” nella quale tra le due parole si inserisce il ramoscello d’ulivo con cinque foglie verdi. Nella parte bassa su fondo verde è presente la scritta in bianco a stampatello e su due righe DI CARLO SINDACO”.

Candidati:

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita AZZOLINA Dario Piazza Armerina (EN) 03-06-1996 BLASCO Alfredo Davide Mazzarino (CL) 29-09-1988 BRUNO Giuseppe Piazza Armerina (EN) 11-04-1996 CENTONZE Paolo Piazza Armerina (EN) 07-12-1968 CONTI Davide Salvatore detto Davide Piazza Armerina (EN) 02-07-2002 CULTRERI Rosetta Aidone (EN) 07-10-1965 DI DIO CIANTIA Demetra detta Demetra Di Dio Piazza Armerina (EN) 04-04-1991 FARRUGGIO Maria Francesca Piazza Armerina (EN) 08-11-1984 FIORENTE Francesco Gioia Del Colle (BA) 18-03-1977 GAROFALO Antonino Enna (EN) 11-09-1973 GIOIA Calogero Winterthur (CH) 16-06-1985 LA MONICA Jennifer Piazza Armerina (EN) 09-04-1989 LA PORTA Luana Piazza Armerina (EN) 26-11-1994 PALERMO Salvatrice Loredana detta Loredana Piazza Armerina (EN) 09-06-1955 PECORARO Ilenia Piazza Armerina (EN) 13-06-1988 VANELLO Angelo Piazza Armerina (EN) 30-05-1957

Lista Collegata N. 16

MAURO DI CARLO SINDACO – MOVIMENTO CINQUE STELLE, avente il contrassegno:

“Linea di circonferenza color rosso, recante al proprio interno, nella metà superiore del campo, disposti orizzontalmente, due ulteriori simboli su sfondo bianco, il primo a sinistra è un cerchio con sfondo verde sfuocato attorniato da cerchi ripieni di colore verde e dimensione crescente che confluiscono su rettangolo con sfondo rosso riportante in bianco la dicitura “MAURO DI CARLO SINDACO”; il secondo a destra è con linea di circonferenza color rosso, recante al proprio interno, nella metà superiore del campo, in carattere nero su fondo bianco, la dicitura” MOVIMENTO”, la cui lettera V è scritta in rosso con carattere di fantasia, e, nella metà inferiore del campo, disposte orizzontalmente, cinque stelle a cinque punte di colore giallo, più chiaro nella parte alta e più scuro nella parte bassa, con una linea di contorno scuro, nella parte inferiore su sfondo rosso, al centro, la scritta in carattere bianco ”2050”. Nella metà inferiore del campo, su sfondo rosso è riportata in obliquo e con carattere bianco, la scritta “ DI CARLO SINDACO”.

Candidati:

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita ARENA Andrea Eros Leandro detto Andrea Piazza Armerina (EN) 05-01-1987 CALCAGNO Sabrina Piazza Armerina (EN) 18-09-1974 DOMANTE Rosario Marco detto Marco Verbania (NO) 12-12-1975 FASANARO Rita Alessandra detta Alessandra Piazza Armerina (EN) 10-04-1981 FURNARI Licia Mariavittoria detta Licia Piazza Armerina (EN) 15-08-1983 GIANNI’ Andrea Marco detto Andrea Piazza Armerina (EN) 28-08-1984 GRILLO Giovanni Vittoria (RG) 31-10-1988 INCARDONA Damiano Piazza Armerina (EN) 30-09-1996 LA CARA Silvana Winterthur (CH) 08-07-1968 LAVURI Stefania Simona detta Stefania Piazza Armerina (EN) 14-11-1984 MIRAGLIA Carmelo Caltagirone (CT) 16-07-1975 PARLASCINO Glenda Piazza Armerina (EN) 19-12-1991 SAGLIMBENI Filippo Piazza Armerina (EN) 24-10-1974 SANALITRO Giulia Maria Vittoria detta Giulia Piazza Armerina (EN) 11-09-1992 SAUL I Lorena Piazza Armerina (EN) 13-11-1982 TUDISCO Dayana Piazza Armerina (EN) 05-09-1979

Candidato alla carica di Sindaco: CAMMARATA Antonino detto Nino nato a Piazza Armerina (EN) il 16/01/1985 N. 2

Lista Collegata N. 3

FRATELLI d’ITALIA, avente il contrassegno:

“Cerchio contornato da margine di colore blu, contenente al proprio interno, al centro della parte superiore, la scritta “GIORGIA MELONI”, in carattere stampatello giallo su sfondo blu, su due righe; nella parte inferiore di colore bianco, un cerchio contenente: la scritta “FRATELLI d’ITALIA” in carattere stampatello bianco su sfondo blu su due righe, tre linee di colore verde, bianco e rosso, dal margine sinistro al margine destro del cerchio ed una Fiamma Tricolore (verde, bianco, rosso) su base blu.

Candidati:

Cognome Nome Luogo di nascita Data ARENA Filippa Valentina detta Valentina Piazza Armerina (EN) 01-03-1984 ARENA Filippo Antonio detto Pippo Catania (CT) 06-01-1982 CASTROGIOVANNI Federica Piazza Armerina (EN) 21-11-1988 CATALANO Rosetta Piazza Armerina (EN) 09-11-1954 CONTI Carmelo Piazza Armerina (EN) 25-02-1968 CURSALE Calogero Piazza Armerina (EN) 28-04-1959 FILETTI Aura Piazza Armerina (EN) 25-07-1984 MAZZA Alberta Tescana Piazza Armerina (EN) 11-04-1989 METOLDO Carmelo detto Uccio Piazza Armerina (EN) 18-01-1959 OSTE Luigi detto Gino Piazza Armerina (EN) 29-10-1958 PANNO Sharon Federica Piazza Armerina (EN) 23-06-1997 PAFUMI LAURETTA Vincenzo detto Enzo Piazza Armerina (EN) 27-07-1990 PRESTIFILIPPO Alfredo Piazza Armerina (EN) 28-02-1991 PUGLISI CANNAROZZO Valentina Piazza Armerina (EN) 30-04-1992 RANDAZZO Carmelo San Cono (CT) 15-01-1954 ZANEROLLI Deborha detta Debora Piazza Armerina (EN) 11-05-1984

Lista Collegata N. 9

IO STO CON NINO – SINDACO avente il contrassegno:

“Cerchio con lo sfondo prevalentemente BLU, in cui all’interno vi è un rettangolo con all’interno la scritta “NINO” in carattere maiuscolo e blu, tale rettangolo è di colore giallo con gli angoli arrotondati ed è posto al centro del contrassegno in maniera obliqua. Nella parte superiore al rettangolo vi sono due linee parallele di colore giallo, una più grande ed una più piccola, fra tali linee e il rettangolo con la scritta NINO vi è una scritta di colore bianco, sempre in maiuscolo e grassetto “IO STO CON”. In maniera speculare nella parte bassa del rettangolo vi sono due linee gialle, una più grande ed una più piccola, fra tali linee e il rettangolo con la scritta NINO vi è una scritta di colore bianco, sempre in maiuscolo e grassetto “SINDACO”

Candidati:

Cognome Nome Luogo di nascita Data BERRETTA Giuseppe detto Peppe Catania 07-10-1964 CALCAGNO Vincenzo detto Enzo Catania 21-01-1967 FARINA Giada Piazza Armerina (EN) 04-03-1993 INCALCATERRA Marco Catania 11-03-1970 PATERNICO’ Lucio Piazza Armerina (EN) 05-01-1953 POLITI Simona Catania 23-09-1980 RIZZO Federica Carmen detta Federica Piazza Armerina (EN) 10-01-1997 ROMANO Davide Salvatore detto Davide Piazza Armerina (EN) 11-08-1978 SCOLLO Felice Minervino Murge (BT) 16-02-1949 VAGONE Giovanna Flavia detta Flavia Vizzini (CT) 22-11-1957 MESSINA Ettore Massimo detto Ettore Piazza Armerina (EN) 25-06-1979 VULLO Dino Piazza Armerina (EN) 26-07-1978 ORLANDO Roberta Maria Alessandra detta Roberta Piazza Armerina (EN) 25-05-1981 MIRAGLIA Luana Caltagirone (CT) 16-04-1986 ANZALDI MAIDA Samuel Piazza Armerina (EN) 25-11-1984 LA MONICA Evelyn Piazza Armerina (EN) 21-11-1980

Lista Collegata N. 10

UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) avente il contrassegno:

“Cerchio contenente nella parte superiore un fondo rosso, su cui compare in bianco la scritta, ITALIA. Nella parte inferiore, di colore azzurro, compare sullo sfondo, in altre tonalità, una vela, contenente tre quarti di uno scudo crociato e un drappo, con croce. Sovrapposto al fondo azzurro è riprodotto uno scudo crociato, con contorni rossi a campi bianchi, sulla cui banda orizzontale compare in bianco la scritta LIBERTAS. Sulla base inferiore del cerchio, lungo la circonferenza, appare in bianco la scritta: UNIONE DI CENTRO”

Candidati:

Cognome Nome Luogo di nascita Data DI SALVO Epifanio Piazza Armerina (EN) 29-07-1974 SARDA Giada Piazza Armerina (EN) 24-07-1986 FANELLA Miriam Salvatrice Anna detta Miriam Piazza Armerina (EN) 01-07-1969 GIARMANA’ Andrea detto Germanà Enna (EN) 03-12-2003 GIUNTA Salvatrice Lucia detta Lucia Piazza Armerina (EN) 28-10-1949 PRESTIFILIPPO Marcello Piazza Armerina (EN) 03-01-1980 GIURBINO Flavio Asti (AT) 28-11-1981 ORTO Andrea Piazza Armerina (EN) 14-03-1999 CURCURACI Marina Piazza Armerina (EN) 16-09-1992 CATALANO Silvana Loredana detta Silvana Piazza Armerina (EN) 21-04-1967 DI GIORGIO Mario Piazza Armerina (EN) 24-03-1987 CAMMARATA Federica Piazza Armerina (EN) 25-04-1996 LAVURI Giuseppe Piazza Armerina (EN) 01-09-1977 CICERO Maria Tiziana Catania (CT) 01-12-1984 RUTA Carlo Caltagirone (CT) 13-12-1969 DI DIO Salvatore detto Totò Piazza Armerina (EN) 28-07-1958

Candidato alla carica di Sindaco: ARANCIO Concetto nato a Fracoforte sul Meno (D) il 15/05/1966 N. 3

Lista Collegata N. 1

PIAZZA NEL CUORE avente il contrassegno:

“Cerchio con fondo dominante di colore rosso arrecante nella parte superiore la scritta di colore bianco ed a caratteri maiuscoli – PASSIONE – IMPEGNO – CONCRETEZZA ed immediatamente più in basso sempre di colore bianco e a caratteri maiuscoli la dicitura LISTA CIVICA. All’interno deL simbolo vi sono due mani che si congiungono dando una forma di cuore e le cui dita rappresentano i colori dell’arcobaleno, all’interno delle stesse è realizzato un cuore di colore blu e al cui interno è contenuta un’aquila di colore bianco con in capo una corona di colore rosa, nella parte in basso del simbolo sullo sfondo rosso viene riportata a caratteri maiuscoli di colore bianco la dicitura PIAZZA NEL CUORE.”

Candidati:

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita AMORE Lorenzo detto Renzo Haine Saint Paul (B) 06-07-1968 BONINCONTRO Salvatore Piazza Armerina (EN) 09-05-1989 CUORE Graziella Piazza Armerina (EN) 25-03-1977 DI DIO CIANTIA Francesco Paolo Piazza Armerina (EN) 07-12-1983 DI DIO Giuseppe Piazza Armerina (EN) 01-08-2002 DI DIO Giusy Salvatrice Piazza Armerina (EN) 14-03-1975 FALCIGLIA Elisabetta Piazza Armerina (EN) 25-08-1980 GRASSO Angelo Massimo Piazza Armerina (EN) 30-10-1968 INCARDONA Renato Piazza Armerina (EN) 31-05-1955 LA MONICA Claudio Piazza Armerina (EN) 09-03-1963 LUNARDO Rosalba Piazza Armerina (EN) 02-04-1975 PREITE Cinzia Piazza Armerina (EN) 01-07-1967 QUATTROCCHI Domenica detta Mimma Palermo (PA) 26-08-1971 SARDA Daniela Piazza Armerina (EN) 15-03-1975 SCORDI Giuseppe Giorgio Piazza Armerina (EN) 04-06-1967 TORNETTA Patrizia Piazza Armerina (EN) 16-09-1978

Lista Collegata N.13

AZIONE CON CALENDA avente il contrassegno:

“Il cerchio con bordo blu è diviso in due semicerchi il superiore più grande rispetto a quello inferiore – nella parte superiore su fondo bianco è rappresentato al centro, su un’unica riga, la dicitura “AZIONE” di colore blu nelle prime tre lettere sfumato al verde nelle ultime tre lettere, in grassetto maiuscolo lievemente inclinato da sinistra verso destra, con la A iniziale in carattere più grande, con all’interno una freccia bianca in orizzontale da sinistra verso destra; il semicerchio inferiore a sfondo blu e al centro la dicitura su due righe “con Calenda” in grassetto maiuscolo e colore bianco”.

Candidati:

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita ALFARINI Giampiero Ercole Dimitri Catania (CT) 25-03-1970 ALOI Angela Piazza Armerina (EN) 18-04-1978 BONANNO Carla Piazza Armerina (EN) 27-03-1966 CALABRESE Mariangela Noemi Piazza Armerina (EN) 14-09-1978 CALCAGNO Orazio Piazza Armerina (EN) 13-05-1974 DI SANO Aldo Piazza Armerina (EN) 11-06-1948 GULINA Giuseppe Enna (EN) 04-11-1969 HACHCHAM Ossama Piazza Armerina (EN) 12-02-1994 LA MONICA Patrizia Piazza Armerina (EN) 13-11-1959 MUZZICATO Rossella Piazza Armerina (EN) 18-07-1984 PIAZZA Serena Piazza Armerina (EN) 14-03-1990 RESTIVO Francesco Emanuele Piazza Armerina (EN) 26-03-1973 ROMANO Manuel Piazza Armerina (EN) 21-03-1990 SALAMONE Danilo Palermo (PA) 05-08-1975 TALLUTO Giuseppe Piazza Armerina (EN) 28-06-1984 CAPUTO Maria Grazia Cesaro’ (ME) 11-01-1968

Candidato alla carica di Sindaco: TUDISCO Fabrizio Flavio Floridiano nato a Piazza Armerina (EN) il 22/06/1953 N. 4

Lista Collegata N.4

“CIAZZA, AMOR’MI!” avente il contrassegno:

“Cerchio con sfondo raffigurante, nell’emisfero superiore, panorama della Cattedrale di Piazza Armerina, striscia centrale, di colore giallo-verde, con la scritta centrale “CIAZZA, AMOR’MI!” con al fianco un cuore di colore rosso, nell’emisfero inferiore viene raffigurato un narciso di colore bianco e pistilli gialli su campo nero carbone.”

Candidati:

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita BALISTRERI Filippo Giuseppe Piazza Armerina (EN) 12-05-1960 BARRAVECCHIA Maurizio Piazza Armerina (EN) 06-02-1961 BRUALETTO Francesca Rita Piazza Armerina (EN) 14-01-1971 CAFISO Sergio Caltagirone (CT) 17-02-1963 CANCARE’ Massimo Giuseppe Piazza Armerina (EN) 09-10-1963 CAPITANI Sergio Taranto 02-11-1964 CAPIZZI Rosaria Piazza Armerina (EN) 23-08-1987 CATARRASA Luca Samuel Piazza Armerina (EN) 21-03-1997 CASCINO Daniela Piazza Armerina (EN) 05-05-1984 CONTI Maria Piazza Armerina (EN) 05-01-1969 FRANCHINO Filippo detto Lillo Piazza Armerina (EN) 21-01-1967 FURCERI Fabrizio Palermo 13-06-1965 LO PRESTI Stefano Piazza Armerina (EN) 25-01-1993 MESSINA Gianluca Piazza Armerina (EN) 29-06-1977 TORNETTA Tiziana Maria Pina Piazza Armerina (EN) 05-01-1969 VENEZIA Ettore Piazza Armerina (EN) 16-12-1964

Lista Collegata N. 12

“RINASCITA PIAZZESE” avente il contrassegno:

“Cerchio con sfondo color salmone (rosso-arancio), contornato da linea di colore arancione, con al centro 4 figure che sorreggono 4 pezzi di puzzle (di cui due di forma triangolare rispettivamente di colore rosso e verde e due di forma quadrata rispettivamente di colore giallo e bleu), recante al di sotto la scritta, di colore nero, “RINASCITA PIAZZESE”.

Candidati:

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita ANZALDI Matteo Massimo Piazza Armerina (EN) 15-08-1974 BIONDO Rosaria Piazza Armerina (EN) 28-05-1974 BUZZONE Giuseppe Piazza Armerina (EN) 11-12-1973 DI DIO Rebecca Piazza Armerina (EN) 19-10-2004 GALLETTA Antonino Piazza Armerina (EN) 18-08-1968 GIUSTO Alessio Firenze 10-01-1969 GOLINO Mirko Piazza Armerina (EN) 06-11-1993 LARGANA’ Rosario Piazza Armerina (EN) 01-03-1978 LA PORTA Vincenzo Piazza Armerina (EN) 27-10-1971 LO RE Carmelinda Maria Salvina Piazza Armerina (EN) 10-08-1973 MARCHI’ Carmela Piazza Armerina (EN) 15-09-1975 MESSINA Aurelio Piazza Armerina (EN) 15-07-1989 MINACAPELLI Simone Piazza Armerina (EN) 20-08-1998 PROCACCIANTI Sharon Piazza Armerina (EN) 10-05-1998 ROVETTO Gabriella Colonia (D) 02-04-1980 TALLUTO Rosario Denis Piazza Armerina (EN) 18-08-1986

Lista Collegata N. 15

VOLTIAMO PAGINA avente il contrassegno:

“Cerchio con sfondo di colore ottone satinato, contornato da tre linee colorate rispettivamente, dall’interno verso l’esterno, una di spessore piccolo di colore celeste, una di spessore più grande di colore marrone scuro ed una di piccolo spessore di colore bordeaux. All’interno del cerchio, nella parte superiore è raffigurato un libro aperto con nr. 6 pagine delle quali 3 a sinistra di colore verde, bleu e rosso e tre a destra di colore rosso, giallo e rosso, con scritta in basso recante la dicitura “VOLTIAMO PAGINA” di colore marrone.”

Candidati:

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita ARENA Maria Piazza Armerina (EN) 01-01-1970 BONANNO Giuseppe Piazza Armerina (EN) 26-11-1951 BONIFACIO Cristian Piazza Armerina (EN) 05-02-1977 CARTARRASA David Piazza Armerina (EN) 29-06-2001 CORRENTI Salvatrice Rita Piazza Armerina (EN) 22-03-1984 FAVELLA Lucia Bergneustadt (D) 17-04-1976 FERRANTE Raffaele Piazza Armerina (EN) 25-02-1957 LAVORE Ilenia Piazza Armerina (EN) 28-10-1976 LAVURI Mario Piazza Armerina (EN) 18-10-1998 LO PRESTI Filippo Piazza Armerina (EN) 27-03-1999 MELIZIA Giuseppe Claudio Piazza Armerina (EN) 17-07-1979 MERIGO Gian Carlo Casaletto Vaprio (CR) 26-08-1954 PATERNICO’ Nicole Magenta (MI) 23-10-2003 PECORA Rosario Piazza Armerina (EN) 24-11-1981 ROTONDO Giovanni Piazza Armerina (EN) 23-09-1994 TUTTOBENE Vito Aidone (EN) 19-01-1963

Candidato alla carica di Sindaco: DI SERI Massimo Domenico Savio, nato a Piazza Armerina (EN) il 21/02/1960 N. 5

Lista Collegata N. 7

SUD CHIAMA NORD PER L’EQUITA’ TERRITORIALE, avente il contrassegno:

“Cerchio esterno di colore nero, con all’interno un altro cerchio di colore bianco che contiene tre campi rispettivamente di colore giallo, rosso e bianco, con una linea bianca che separa il campo giallo da quello rosso. Sul campo giallo è riportata la dicitura Sud Chiama Nord, Sud con il colore nero e con la lettera D recante una freccia stilizzata verso l’alto e CHIAMA NORD con il colore rosso su due righe. Sul campo rosso è riportata la dicitura per L’EQUITA’ TERRITORIALE di colore bianco. Sul campo bianco non è riportata nessuna dicitura. Il simbolo ha una inclinazione di 4 gradi verso sinistra a voler rappresentare un movimento verso destra”.

Candidati:

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita ABATI Luca Piazza Armerina (EN) 25-06-1996 AVVENIA Cateno detto Tino Piazza Armerina (EN) 12-11-1972 CIPOLLA Marina Enna 15-06-1972 CUORE Carmelo Schonenwerd (CH) 11-04-1972 D’ALU’ Alessio Piazza Armerina (EN) 19-05-1989 DI CATANIA Antonino detto Nino Piazza Armerina (EN) 11-01-1958 GIULIANO Cristina Alessandria (AL) 25-05-1974 INTERDONATO Giuseppe detto Inter Messina (ME) 29-11-1955 LEGA Massimiliano Ragusa (RG) 30-07-1980 LIONTI Giuseppe Piazza Armerina (EN) 22-05-1966 LEONARDO Desiree Gaia Piazza Armerina (EN) 21-02-1987 MARINO Salvatore Piazza Armerina (EN) 27-06-1992 MAROTTA Ilenia Rita Aidone (EN) 23-09-1974 PACINO Salvatore Piazza Armerina (EN) 18-07-1991 PERI Francesca Mirabella Imbaccari (CT) 30-11-1976 TAMURELLA Damaris Piazza Armerina (EN) 14-03-1984

Lista Collegata N. 14

FORZA ITALIA BERLUSCONI avente il contrassegno:

“Cerchio di colore blu contenente, nella parte superiore, bandiera sventolante suddivisa in due campi, l’uno in alto verde, l’uno in basso rosso, separati con linea obliqua bianca; scritta FORZA ITALIA in carattere maiuscolo bianco; la parola FORZA in campo verde, la parola ITALIA in campo rosso; nella parte inferiore del simbolo, al centro sotto la bandiera la scritta, in carattere maiuscolo blu la parola “BERLUSCONI”.

Candidati:

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita ANZALDI Modestino Mauro Piazza Armerina (EN) 31-01-1995 BRUNO Ivan Piazza Armerina (EN) 27-07-1979 CONTRAFATTO Erica Piazza Armerina (EN) 01-01-2000 DI SERI Giuseppe Piazza Armerina (EN) 10-03-1963 FALCIGLIA Giuseppina Piazza Armerina (EN) 23-01-1975 GERMANA’ Manuela Piazza Armerina (EN) 15-10-1987 GRANCAGNOLO Cateno Francesco Piazza Armerina (EN) 22-02-2001 LA MATTINA Ursula Piazza Armerina (EN) 18-08-1968 LO BARTOLO Luigi Salvatore Piazza Armerina (EN) 05-03-1976 MINOLFI Luigi Piazza Armerina (EN) 26-05-1986 NOTARO Angela Piazza Armerina (EN) 23-01-1979 PARLASCINO Fabiana Piazza Armerina (EN) 19-11-1983 RIVOLI Filippo Piazza Armerina (EN) 28-08-1992 SAFFILA Laura Piazza Armerina (EN) 28-02-1972 SETTIMO Rosaria Vittoria (RG) 29-04-1994 VENEZIA Mirko Salvatore Piazza Armerina (EN) 19-04-1985

Lista Collegata N. 17

DC DEMOCRAZIA CRISTIANA avente il contrassegno:

“Drappo bianco ondulato nel lato superiore ed inferiore con croce rossa al centro su fondo azzurro, nella parte superiore del cerchio l’acronimo in maiuscolo “DC” e nella parte inferiore del cerchio la scritta in maiuscolo di colore bianco ed in senso antiorario “DEMOCRAZIA CRISTIANA”

Candidati

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita ARENA Leonardo detto Aldo Piazza Armerina (EN) 14-10-1954 BARBERA Salvatore Mauro Piazza Armerina (EN) 18-01-1963 CIRRONE Cateno detto Toni Piazza Armerina (EN) 27-09-1964 COSENZA Vincenzo detto Enzo Piazza Armerina (EN) 02-04-1969 DI DIO Martina Caltagirone (CT) 11-10-1996 DINAMO Maria Manuela Erlangen (D) 06-01-1970 FALCIGLIA Giuseppina Piazza Armerina (EN) 17-09-1978 LEGAME Sharon Piazza Armerina (EN) 20-04-1998 PECORA Christian Piazza Armerina (EN) 17-10-1996 RIZZO Filippo San Cono (CT) 04-09-1962 ROMANO Massimo Piazza Armerina (EN) 04-05-1971 SANTANNA Stefania Piazza Armerina (EN) 01-07-1992 TRIMECHE Federica Caltagirone (CT) 28-03-2000 TRIPI Katty Maria Angela Piazza Armerina (EN) 30-07-1974 VELARDITA Salvatore detto Laerte Piazza Armerina (EN) 07-09-1985 ZAGARA Anna Piazza Armerina (EN) 01-08-1968

Candidato alla carica di Sindaco: MIRODDI Filippo, nato ad Aidone (EN) il 12/08/1956 N. 6

Lista Collegata N. 2

IL SINDACO DI TUTTI, avente il contrassegno:

“Simbolo contornato da cerchio blu su sfondo bianco con all’interno il Duomo retto da due mani, a sx si intravede lo stemma del Comune di Piazza Armerina. In basso una semiluna di colore blu con scritta maiuscola in bianco “ IL SINDACO DI TUTTI”.

Candidati:

Cognome Nome Luogo di nascita Data ANNARO Mario Caltagirone (CT) 18-07-1969 ARENA Giuseppe Piazza Armerina (EN) 23-04-1997 BARBERA Salvatore Piazza Armerina (EN) 02-01-1974 BONFIRRARO Angelo Mazzarino (CL) 18-03-1980 BONGIOVANNI Arianna Ilenia Piazza Armerina (EN) 21-05-1971 CINARDO Giusi Emanuela Piazza Armerina (EN) 27-02-1982 CACICI Jonathan Piazza Armerina (EN) 06-03-1998 CAMPAGNA Walter Piazza Armerina (EN) 09-10-1953 CHIARAMONTE Marina Piazza Armerina (EN) 08-02-1966 DATOLA Veronica Giovanna Piazza Armerina (EN) 15-07-1979 DI GLORIA Silvana Mazzarino (CL) 13-01-1972 LEGAME Filippo Piazza Armerina (EN) 22-05-1982 MARINO Serena Piazza Armerina (EN) 29-01-1988 PRESTIFILIPPO Sharon Messina (ME) 21-04-1994 TROPEA Sonia Piazza Armerina (EN) 28-01-1975 VITALI Filippo Piazza Armerina (EN) 11-08-1946

Lista Collegata N. 5

INSIEME PER LA CITTA” avente il contrassegno:

“Simbolo contornato da cerchio verde, su sfondo bianco diviso in due parti: in alto a sx cerchio rosso con una “V” stilizzata di colore bianco ed in basso la scritta “piazza viva” in minuscolo; in alto a dx cerchio bianco con scritta a semicerchio nella parte superiore, “ RinascitArmerina”, con all’interno un albero con fusto e radici di colore marrone. In basso, semiluna con sfondo verde e scritta in maiuscolo “INSIEME PER LA CITTA’.

Candidati

Cognome Nome Luogo di nascita Data CIMINO Salvatore Piazza Armerina (EN) 08-04-1971 BATTAGLIA LA TERRA Stefania Piazza Armerina (EN) 07-02-1974 CARUSO Yasmine Piazza Armerina (EN) 03-02-1991 DRAGONE Fanny Copertino (LE) 20-05-1991 FASULO Vanila Vipiteno (BZ) 09-01-1976 GAGLIANO David Pforzheim (D) 03-10-1980 GAGLIANO Victoria Piazza Armerina (EN) 03-08-2003 MESSINA Luca Piazza Armerina (EN) 18-03-1982 MILAZZO Concetta Piazza Armerina (EN) 11-10-1973 NICASTRO Giovanni Piazza Armerina (EN) 05-10-1968 PERTICONE Fortunato Vittoria (RG) 31-12-1972 RANDAZZO Enza Aidone (EN) 09-08-1972 RANDAZZO Giuseppe Fabio Piazza Armerina (EN) 21-02-1990 CARNAZZO Sonia Piazza Armerina (EN) 17-02-1974 SPEZIALE Filippo Piazza Armerina (EN) 29-08-1964 TEDESCO Tiziana Caltanissetta 08-06-1973

Lista Collegata N. 6

“CITTA’ DA AMARE” avente il contrassegno:

“Simbolo su sfondo bianco, contornato da due semicerchi, rosso in alto e verde in basso. All’interno, nella parte alta, la scritta CITTA’ di colore verde; sotto la scritta in minuscolo “da” di colore bianco, con a fianco la scritta “Amare” di colore rosso. Al centro un gruppo numeroso di persone; in basso due foglie, una di colore verde ed una di colore rosso”.

Candidati:

Cognome Nome Luogo di nascita Data ARCIDIACONA Silvano Caltagirone (CT) 02-02-1974 BUCATO Riccardo Massimo Caltanissetta (CL) 23-04-1964 CAMPANELLA Marianna Piazza Armerina (EN) 06-12-1989 CATALANO Carolina Piazza Armerina (EN) 28-04-1977 MANTELLINA CERCEL Andreea Buhusi (RO) 27-11-1999 COMPAGNO Martina Piazza Armerina (EN) 02-02-2000 LENTINI Pietro Piazza Armerina (EN) 28-05-1999 LIVOLSI Domenico Enna 07-08-1974 LONGHITANO Alfredo Piazza Armerina (EN) 18-10-1946 MIANO Giuseppe Piazza Armerina (EN) 25-09-2003 NERI Angelo Piazza Armerina (EN) 02-12-1972 SEMINARA Filippo Caltagirone (CT) 06-12-1987 BRUNO Salvatrice Piazza Armerina (EN) 03-04-1969 PALERMO Alfonso Piazza Armerina (EN) 24-01-1981 INSINNA Ugo Pio Maria Francesco Bonn Duisdorf(D) 01-08-1988 ROMANO Giovanni Napoli 17-01-1973

Lista Collegata N. 8

PARTITO POPOLARE AB. F avente il contrassegno:

“Simbolo con cerchio di colore giallo con scritta in alto Partito Popolare. All’interno del cerchio a sx il duomo, a dx il Palazzo Trigona, al centro un cucchiaio ed una forchetta incrociati di colore nero. In alto su sfondo bianco ed azzurro la scritta Abbiamo Fame; in basso, di colore scuro, la scritta AB. F; a dx un piatto”.

Candidati:

Cognome Nome Luogo di nascita Data AGUGLIA Maurizio Piazza Armerina (EN) 12-06-1978 ARENA Filippo Piazza Armerina (EN) 30-06-1985 CASTORO Dennis Piazza Armerina (EN) 24-07-1991 DI SERI Salvatore Piazza Armerina (EN) 07-10-2000 FIGURINO GANGITANO Rita Piazza Armerina (EN) 20-05-1968 GRILLO Filippo Lobbes (B) 02-04-2001 GRILLO Salvatrice Piazza Armerina (EN) 04-01-1979 LENTINI Carmelo Piazza Armerina (EN) 10-11-1987 LIUZZO SCORPO Valentina Kaposvar (HU) 16-07-2002 LO MONACO Arianna Piazza Armerina (EN) 10-02-1994 LORETTA Giuseppina Piazza Armerina (EN) 14-11-1974 PUNTO Antonello Piazza Armerina (EN) 24-04-1975 ROMANO Concetta Piazza Armerina (EN) 28-02-1977 SARDA Danilo Ignazio Piazza Armerina (EN) 04-12-1985 TORNETTA Rosario Pinerolo (TO) 11-05-1979 TORTORICI Mirella Adriana Caltanissetta 03-07-1990

