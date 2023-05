Gagliano: riaperto il plesso Don Bosco – E. Majorana

Share Facebook

Gagliano. E’ stata inaugurata la struttura scolastica che ospita le scuole dell’infanzia e primaria, dopo la riqualificazione e messa in sicurezza dell’edificio. Inaugurati anche i murales realizzati dall’artista nicosiano, Maurizio Cannizzo, nel cortile della scuola, i cui bozzetti sono stati disegnati da nove bambini delle classi quarte e quinte, artefici di un’opera che racconta la storia di Gagliano.



Tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria dell’istituto omnicomprensivo Don Bosco – E. Majorana di Gagliano hanno partecipato ad un flashmob sulla pace. Alla cerimonia sono intervenuti: il sindaco Salvatore Zappulla, il vicesindaco Vincenzo Di Cataldo, il presidente del consiglio Giuseppe Candito, l’assessore Caterina Cocuzza e il dirigente scolastico Serafino Lo Cascio. “Abbiamo pensato di realizzare dei murales nel cortile della scuola – ha detto il sindaco – affinché si abbia cognizione di quali sono le nostre radici”. Al termine della cerimonia, l’amministrazione comunale ha consegnato delle magliette ricordo con la stampa dei murales a tutti gli alunni, mentre ai vincitori è stata consegnata l’araldica civica del comune di Gagliano. Il primo premio è andato all’alunna Vanessa Francioni; il secondo posto ex aequo a Filippo Costa e Isabella Costanzo; terzi classificati Antonio Di Como e Alexandra Rusticano; quarti Vincenzo Vicino ed Emanuele Corallo; quinto posto Kamil Di Bartolo; e sesto Francesco Tamburo. Il dirigente scolastico ha evidenziato quanto la scuola sia “prioritaria per la solidarietà sociale, dove il soggetto più debole è al primo posto. La scuola deve essere un luogo di pace e serenità”. Il presidente del consiglio ha spiegato il significato dell’effigie coniata sull’araldica civica, rappresentante l’identità gaglianese, consegnata agli alunni vincitori dall’assessore Cocuzza.

Valentina La Ferrera