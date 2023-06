L’Unione Rugby Enna sposa il progetto “InMe” di valore sociale e sportivo

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

L’Unione Rugby Enna si è resa disponibile per un’attività di fondamentale importanza a livello sportivo e sociale. Realizzare il progetto “InMe”. Il progetto “InMe” è nato di recente per garantire ai ragazzi diversamente abili di vivere lo sport come tutti gli altri. Protagonisti di questo progetto diversi paesi del Vecchio Continente (Grecia e Slovenia), e prevede un itinerario con diverse tappe estere, i cui viaggi sono previsti per le prossime stagioni. Come riportato da Marinella Adamo, una delle promotrici dell’iniziativa, tutto è partito anni orsono dall’Enna Nuoto Murgano; visto il successo del progetto, si è pensato bene di estendere la possibilità anche ad altre discipline sportive. Infatti, due ragazzi “speciali” si sono allenati bene per un mese, divertendosi parecchio e legando con tutto il gruppo. Entrambi sono stati affiancati da un tutor, che ha lavorato per facilitare la comunicazione e mettere a proprio agio tutti gli attori in gioco, favorendo l’associazionismo sportivo e l’integrazione. Lodevole l’impegno dell’intero Staff di “InMe” e la Cooperativa Sociale “La Contea”, realtà attiva da anni sul territorio ennese, nata dalla cura dei professionisti Vanessa Mancuso e Flavio Giaimo. Si spera che questa emozionante esperienza possa produrre risultati positivi in termini di maggiore partecipazione futura, contribuendo allo sviluppo di nuove opportunità di crescita per tutti i partecipanti.