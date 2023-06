Valguarnera sul pistino del Sant’Elena, organizzato dalla Pro Sport, 3^ meeting di salti e gare di velocità

Valguarnera. Inizia la stagione estiva per la Pro Sport 85. Sabato 10 Giugno nel rinnovato impianto di atletica leggera di Valguarnera si svolgerà il 3° Meeting di Salti “High&Long Jump” della stagione 2023 e una manifestazione regionale promozionale di Gare di Velocità “Speedy Time” con in pista oltre 150 atleti gara. La parte del leone in questa manifestazione la faranno i più piccoli, bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni che si cimenteranno in gare di velocità sui 50 mt. e 60 mt. e gare di Salti in Alto e in Lungo. In pista e nelle pedane numerosi giovanissimi della Pro Sport 85 Academy. Ma arriveranno anche nell’impianto di Valguarnera tantissimi altri piccoli atleti provenienti da 5 provincie oltre quella di Enna: Caltanissetta, Agrigento, Ragusa, Siracusa, Catania.

Oltre alle gare per Esordienti, Ragazzi e Cadetti sia del settore Maschile e Femminile in programma pure gare di contorno riservati agli atleti più qualificati delle categorie Allievi e Assoluti.

Di seguito il programma gare con l’orario dettagliato con inizio delle stesse alle ore 16,00

HIGH&LONG JUMP – Manifestazione di Salti SPEEDY TIME – Manifestazione Promozionale Velocità

SABATO 10 GIUGNO 2023

VALGUARNERA – Impianto di Atletica Leggera

Campo Sportivo Comunale

PROGRAMMA ORARIO

15:30 Riunione Giurie e Concorrenti

16:00 Mt. 50 Esordienti M.e F.

16:40 Mt.60 Ragazzi\e

16,55 Salto in Alto Rzi\e – Cti\e

17:00 Salto in Lungo Esordienti 5 F e M. * e a seguire

Salto in Lungo Esordienti 8 F. e M. *

Salto in Lungo Esordienti 10 F. e M. *

17,45 Salto in Alto Assoluti M. F.

18:00 Salto in Lungo Ragazzi\e

18,30 Salto in Lungo Cadetti\e – Assoluti Maschile e Femminile

19,00 Salto Triplo Assoluti M-F e Cadette

Rino Caltagirone