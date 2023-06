Aidone. Biblioteca multisensoriale ed inclusiva al plesso Scovazzo

Aidone. Una biblioteca multisensiorale ed inclusiva al plesso Scovazzo dell’Istituto comprensivo Falcone Cascino. La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza del dirigente scolastico, prof.ssa Alessandra Messina, del neo sindaco Annamaria Raccuglia, del presidente della Stamperia regionale braille Renzo Minincleri, della referente del progetto “Aidone città che legge” Serena Raffiotta, dell’assistente sociale dell’Uic Laura Sutera e del parroco Carmelo Cosenza. L’idea di realizzare una biblioteca di plesso è nata sfruttando un locale inutilizzato. La scuola ha sempre dato spazio alle attività di lettura. Al progetto hanno lavorato alacremente, anche oltre l’orario scolastico, tutti gli insegnanti dello Scovazzo, ritenendo fondante il valore pedagogico della biblioteca. Non un semplice spazio nel quale leggere ma un luogo accessibile ed inclusivo. La biblioteca ha acquisito un valore aggiunto grazie all’elemento multisensoriale ed inclusivo, ritenendo che la biblioteca deve essere aperta a tutti, specie ai bambini con bisogni educativi speciali e agli stranieri presenti al plesso. L’architetto Michela Criscione, assistente alla comunicazione di un’alunna non vedente, ha realizzato un murales multisensoriale che ha puntato non solo al rilievo, in scagliola, stucco e pasta struttura, ma anche alla differenziazione dei materiali di rivestimento: stoffe, gomma Eva, extension per simulare i capelli, piume di rivestimento per le rondini, fiori tridimensionali in cui verrà applicato dell’essenza di rosa. “Anche i colori dell’arcobaleno – sottolinea Michela Criscione – sono stati pensati per essere percepiti; infatti hanno una grana differente in base al colore. Insomma si è cercato di dare il giusto ruolo all’aptica e a tutti i sensi, non solo alla vista”. In occasione dell’inaugurazione, sono stati eseguiti canti, declamate poesie e letti brani (classi IV e VC) di autori vari. Donati libri dalle insegnanti Nardina Donato, Rosalba Atturio, tra cui libri di narrativa in inglese e audiolibri, da Raffiotta e dal presidente Minicleri. Quest’ultimo ha regalato libri in braille e nero-braille. Per la preside Messina la biblioteca rappresenta un valore aggiunto per la scuola perché inclusiva e multisensoriale e dà l’opportunità a tutti di potersi esprimere nella lettura, esprimere la propria fantasia e creatività. La responsabile di plesso Rosalba Atturio conclude:”La nostra biblioteca costituirà un luogo in cui tutti gli alunni potranno scoprire il piacere e l’importanza della lettura come fondamentale momento di crescita”.

Angela Rita Palermo