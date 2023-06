Aidone: eletto presidente Consiglio comunale Filippo Curia e giuramento sindaco

Aidone. C’era grande attesa per il consiglio comunale che ha visto l’insediamento e il giuramento dei consiglieri eletti e del neo sindaco Annamaria Raccuglia. L’elezione del neo presidente del consesso ha avuto il gruppo di maggioranza compatto nella votazione determinando la riconferma del presidente del consiglio uscente Filippo Curia che ha pertanto ricevuto tutti gli otto voti del gruppo. La minoranza avrebbe voluto che la vicepresidenza fosse loro assegnata. “Speravamo e pensavamo in un piccolo segnale da parte vostra, speravamo che potevate offrici la carica della vicepresidenza anche perché è una carica onoraria, come avviene un po’ in tutti i paesi democratici, ma così non è stato”- ha sottolineato Sonia Gangi nominata capogruppo di Primavera aidonese. Ad essere eletta con otto voti, infatti, è stata Tiziana Laversa del gruppo di maggioranza, che peraltro ha aperto la seduta in qualità di consigliere anziano (più voti riportati). “Penso che il tempo degli steccati possa terminare – ha dichiarato il presidente Curìa.- Auspico un consiglio comunale che possa essere di grande collaborazione per la realizzazione dei tanti progetti che ci sono in itinere e dei fondi incredibili che arriveranno. Questo è consiglio comunale che si dovrà distinguere”. Un consesso all’insegna della pacatezza con il gruppo di minoranza che si è detto pronto a lavorare in pace. “La nostra sarà un’opposizione vigile e attenta ma sicuramente costruttiva – ha aggiunto Zagara Palermo” – vice capogruppo di Primavera aidonese. Per Impegno aidonese, capogruppo è stato nominato Giuseppe Catalano, che al gruppo di minoranza ha detto: ”Un augurio che si possa lavorare insieme per dare le migliori risposte che gli aidonesi si attendono da noi”. Vice è stata nominata Silvia Gangi. “Il recente risultato elettorale – ha aggiunto il sindaco Raccuglia nel suo breve discorso di insediamento – ha deciso di eleggere ad Aidone per la prima un sindaco donna, a cui si aggiunge una prevalente presenza femminile in consiglio, che fa di questo Comune, il Comune più rosa dell’Isola. Spero che questo diventi per noi un valore aggiunto considerato il diverso approccio che le donne hanno nell’impegno politico e soprattutto che diventi per noi uno stimolo per attuare quel cambiamento che più di ogni altra cosa ci chiedono i cittadini”. Qualche ora prima del consiglio comunale, il sindaco Raccuglia, che si è dichiarata “determinata a voler essere concretamente il sindaco di tutti gli Aidonesi”, ha provveduto a costituire la giunta nominando quali assessori due neo consiglieri comunali di maggioranza: Alessandra Mirabella, prof. alle Superiori e Angelo Tespi, vigile del fuoco; Guglielmo Cultreri, agronomo, e Nunzio Ciantia, dipendente aziendale. Per quest’ultimo, si tratta di una riconferma avendo rivestito la carica assessoriale (e vicesindaco) nella precedente amministrazione.

Angela Rita Palermo