Turismo e agricoltura, i sindaci dell’Ennese varano il piano per lo sviluppo

Nella biblioteca comunale Vincenzo De Simone, si sono svolti due eventi in rapida successione e

strettamente connessi: l’assemblea dei 14 sindaci dell’Area Interna Troina e l’incontro pubblico su tema

“Strategia Nazionale per le Aree Interne – Pensare insieme strategie territoriali per lo sviluppo delle

comunità” organizzato dal comune di Villarosa.

La cabina di regia

L’assemblea dei sindaci, alla quale ha partecipato anche il deputato regionale Fabio Venezia, ha nominato la cabina di regia prevista dalla convenzione di cui fanno parte: Alfio Giachino (sindaco di Troina che la presiede e che ne fa parte di diritto in quanto sindaco del comune capofila), Angelo Longo (sindaco di Regalbuto), Luigi Bonelli (sindaco di Nicosia) e Franco Costanza (sindaco di Villarosa). Bonelli è il referente dell’area Nord che comprende i comuni di: Cerami, Gagliano, Nicosia, Sperlinga e Troina. Longo è il referente dell’area centro nella quale rientrano i comuni di: Agira, Assoro, Catenanuova, Leonforte, Nissoria e Regalbuto. Costanza è il referente dei comuni dell’area sud: Calascibetta, Valguarnera e Villarosa.

L’accordo

L’assemblea dei sindaci ha definito una bozza di strategia dell’area che si articola in tre punti: agricoltura, filiera agroalimentare, e turismo dei borghi; valorizzazione dei laghi; housing del benessere. Entro luglio, la coalizione dei 14 comuni si costituirà in Unione dei Comuni per la gestione associata di: programmazione e progettazione, sportello unico attività produttive, ufficio gare e contratti. L’Unione dei Comuni non un partenariato occasionale legato all’esistenza di una politica comunitaria, ma è il soggetto pubblico di riferimento della strategia.

C’è nei sindaci la consapevolezza che l’elaborazione della strategia rappresenti un passo importante del lavoro che hanno intrapreso attraverso il quale formulare una visione di medio e lungo periodo delle tendenze in atto e di come intendono modificarle in meglio. Il forum aree interne ha precisato in diverse occasioni che la strategia d’area, non è la lista dei progetti con cui i comuni si ripartiscono i fondi intercettati, quanto lo schema logico che guida la selezione delle operazioni per potenziare il servizi di cittadinanza (salute, istruzione e mobilità) e avviare processi di sviluppo locale radicati nel territorio con cui arrestare lo spopolamento.

La strategia si costruisce con un intenso lavoro sul campo attraverso un confronto aperto con gli attori rilevanti del territorio: imprenditori, agricoltori, artigiani, professori, medici e giovani student. Di questo si è parlato nell’incontro pubblico, che è seguito all’assemblea dei sindaci.

A quest’incontro pubblico organizzato dall’amministrazione comunale di Villarosa sono intervenuti: Franco Costanza, Michelangelo Taravella, Maurizio Campo, Enrico Giannitrapani, Filippo Ianni, Giuliana Ferrara, Ascenzio Lociuro, Nino Algozzino, Massimo Alessi, Giuseppe Triscia, Paola Calabrese, Gabriele Zaffora, Claudio Cravotta e Piergiovanni Zaffora. Queste le proposte emerse: ecomuseo, museo didattico dello zolfo, pesca sportiva e impianto fotovoltaico flottante di produzione di energia elettrica sul lago Morello.

Silvano Privitera