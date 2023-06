Biliardo, Lo Cicero diventa campione italiano

Salvatore Lo Cicero è diventato campione italiano di terza categoria di biliardo. Grande soddisfazione del presidente, Emanuel Sorrentino, e dei compagni di squadra del Master Club.

Campione italiano di terza categoria

La vittoria è stata raggiunta dopo una serie di partite entusiasmanti ed è stata possibile solo grazie agli sforzi e al duro allenamento per tutto l’anno. Il titolo di campione italiano di terza categoria per Salvatore Lo Cicero si va ad aggiungere a quello di campione interprovinciale e regionale.

Soddisfazione a Piazza Armerina

“Per un presidente avere iscritti da ogni parte della Sicilia che ogni anno scelgono spontaneamente di tesserarsi con il Master Club,è una grande responsabilità, ma vincere così è un’enorme soddisfazione e ripaga gli atleti di tutti gli sforzi affrontati per andare ad allenarsi a Piazza Armerina” spiegano dal Master club.

I successo del Master club

Infatti, anche Ezio Cuzzolaro del Master Club è riuscito a partecipare alle prime gare delle fasi finali. “Ha vinto Salvatore Lo Cicero e con lui anche Piazza Armerina, luogo in cui lui, come dice sempre, ha trovato un Presidente e una famiglia; luogo che, anche se non gli ha dato i natali, lo ha ospitato calorosamente per tutta la stagione agonistica”