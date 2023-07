La porta dell’inferno all’ex macello di Aidone

“La porta dell’inferno – The door to hell”, il lungometraggio di Michael Cavalieri sarà proiettato lunedì prossimo, alle 19, nei locali di Rocca di Cerere (ex Macello). Il docufilm dell’autore- regista-attore siculo-americano, uscito nell’estate 2022, è un viaggio in alcune aree interne minerarie della Sicilia ed è ambientato nelle miniere di zolfo di Agira, Sommatino e di Floristella ma vuole rappresentare ogni realtà mineraria siciliana.

Il lavoro di ricerca di Cavalieri

Cavalieri, noto per avere recitato nel film Karate Kid 4, ha voluto parlare del mondo delle zolfare e delle condizioni di duro lavoro, a cui erano sottoposti i minatori, spesso ragazzini, in gergo siciliano “carusi”. Per la realizzazione di questo docufilm Cavalieri ha raccolto le testimonianze di numerosi minatori emozionandosi ogni qualvolta si è ricostruita una storia di sofferenza ma anche di dignità e di speranza. La gran parte delle miniere siciliane sono state attive fino agli anni ’70.

Alcune sono state trasformate in luoghi da tutelare e visitare come quelle all’interno del Parco Minerario Floristella- Grottacalda. Altre dismesse e abbondonate, come la miniera di zolfo del Baccarato, in territorio di Aidone.

Chi sarà all’evento

All’evento culturale, organizzato dal comune di Aidone e curato dall’assessorato alla Cultura diretto da Alessandra Mirabella, sarà presente lo stesso Michael Cavalieri, con gli interventi del neosindaco Annamaria Raccuglia per i saluti di rito, di Salvatore Di Vita, giornalista già direttore del Parco Floristella ed autore di un libro sulla miniera del Baccarato. Don Angelo Ventura della parrocchia di Sant’Anna, che sta curando il recupero dell’antica chiesetta du Signiruzzu, dedicata ai minatori aidonesi, attivatosi anche per il restauro della Madonnina del Borgo Baccarato.

Ad affiancare Cavalieri, come traduttrice, Maria Annuziata Palermo. Modera i lavori l’assessore Mirabella.

Angela Rita Palermo