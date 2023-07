Estate a Troina, Vallesi e Orietta Berti per la musica, show di Litterio

Sarà una estate all’insegna dell’arte, della cultura, del cinema, del teatro, della musica e

della valorizzazione del territorio quella che l’amministrazione comunale ha organizzato

quest’anno a Troina con una lunga e variegata serie di appuntamenti che si protrarranno

da luglio a settembre prossimo, fino a conclusione del festino in onore del patrono San

Silvestro.

Vallesi, Berti e Litterio

Tra gli spettacoli più attesi le esibizioni musicali di Paolo Vallesi per il 15 luglio, il 15 agosto sarà la volta di Orietta Berti, in merito al teatro della tradizione siciliana il 16 luglio ci sarà Enrico Guarneri, con il suo Litterio, accompagnato da Salvo La Rosa.

Il sindaco sugli eventi

“Presentiamo un ricco cartello di manifestazioni estive – spiega il sindaco Alfio Giachino – ,

che riesce a mettere insieme tutta una serie di esigenze che riteniamo fondamentali:

abbiamo concentrato le iniziative in diversi quartieri, coinvolto le associazioni nell’organizzazione degli eventi, cercato di promuovere attività di interesse per tutte le fasce di età. Inoltre gli eventi organizzati coprono in maniera continuativa tutte le settimane estive. Dopo il Covid tutte le comunità hanno bisogno di recuperare con forza la dimensione dei rapporti sociali e ci auguriamo quindi, convinti che sarà così, che tutti gli eventi siano molto partecipati”.

Musica sotto le stelle

Dopo l’avvio, ieri, di “Mythos Troina Festival”, la IIIª rassegna teatrale sul mito classico e contemporaneo in scena alla Radura del Villaggio Cristo Redentore, il ciclo degli appuntamenti proseguirà infatti con il cinema itinerante, con 4 diverse proiezioni ogni mercoledì di luglio e agosto, e con la musica sotto le stelle, con 2 notti nella splendida e suggestiva cornice naturalistica di Monte Muganà.

Spettacoli per bambini

Sport e giochi si coniugheranno all’insegna della solidarietà e in memoria di tre giovani troinesi prematuramente scomparsi con grande cordoglio dell’intera comunità, mentre per i più piccini, rispettivamente dal 17 al 28 luglio in piazza Giacomo Matteotti e dal 12 al 15 agosto in piazza Papa Giovanni XXIII°, sarà allestito un divertente parco di giochi gonfiabili.



Tanta musica per tutti i gusti e tutte le età la farà da padrona con concerti, tour, orchestre, spettacoli, discoteca all’aperto e grande attesa per il giovane cantautore AKA 7even lunedì 14 agosto in piazza Grasmsci e dell’intramontabile Orietta Berti il 15. Spazio anche alla tradizione e alla storia, con i festeggiamenti di Sant’Antonio Abate e le celebrazioni della “Battaglia di Troina”, in occasione del cui anniversario, oltre alla proiezione di un documentario e alla celebrazione eucaristica, il 5 agosto alla Torre

Capitania si terrà un apposito convegno e tutte le chiese e i musei saranno aperti con ingresso gratuito.

Attenzione e sensibilità alla salute, all’integrazione e all’ambiente completeranno inoltre il

cartellone con la giornata di prevenzione delle malattie cardiologiche, la festa del rifugiato

e quella dell’ambiente.

L’appello dell’assessore

“Nonostante il poco tempo a disposizione e nel limite del possibile e delle inevitabili mancanze, ci tenevamo a dare alla nostra comunità un programma estivo, che va da luglio a settembre, in tempo utile per organizzarsi e poter partecipare ai vari eventi – afferma l’assessore agli eventi Salvuccio Siciliano. Siamo riusciti a mettere su una serie di appuntamenti che riescono a coniugare tutte le peculiarità del nostro territorio e che spaziano dagli eventi legati alla bellezza, all’arte e alla cultura, ai giovani e agli spettacoli musicali. Pertanto, invitiamo tutti i nostri concittadini a partecipare attivamente alle varie

manifestazioni previste”.