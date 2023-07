Mafia, sequestrati beni per 6 milioni a imprenditore ennese

Beni per sei milioni di euro sono stati sequestrati dalla Dia con la collaborazione del commissariato di ps di Leonforte ad un imprenditore agricolo originario della provincia di Messina, ma residente in quella di Enna, condannato per usura e associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ritenuto “stabilmente inserito nel circuito della criminalità locale” ed in “costante contatto anche con esponenti di qualificato spessore mafioso”.

Le indagini

Il provvedimento è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Caltanissetta. Le indagini della Dia, frutto di attività avviata a seguito di interdittiva antimafia emessa a carico dell’impresa individuale intestata alla moglie dell’indagato e i successivi approfondimenti economico patrimoniali, hanno fatto emergere come quest’ultimo, nel tempo, si fosse reso responsabile di reati lucrogenetici, definiti con sentenze passate in giudicato e consumati anche con soggetti riconducibili al panorama mafioso ennese.

Il tesoro

In tale contesto emergeva “l’anomalo” incremento di ricchezza dell’imprenditore rispetto alla dichiarata posizione reddituale, risultata sproporzionata in rapporto al consistente patrimonio finanziario ed immobiliare accumulato negli anni. Il sequestro ha riguardato 120 beni immobili, di cui 9 fabbricati e 111 terreni per un’estensione complessiva di circa 75 ettari, nonché un’autovettura e svariati rapporti finanziari.