Tragedia sulle strade del Nisseno, dove un uomo di 76 anni ha perso la vita in seguito a un violento incidente stradale. La vittima è Adolfo Rettore, originario di Larino, in provincia di Campobasso, ma residente a Enna.

Cosa è accaduto

Il drammatico scontro è avvenuto nella serata di ieri lungo la strada statale 626 Gela-Caltanissetta, in contrada Capodarso. Per motivi ancora in fase di accertamento, l’automobile condotta dall’anziano si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante.

Impatto fatale

L’impatto si è rivelato fatale per il 76enne, che ha perso la vita. La notizia ha fatto il giro in città dove l’uomo era molto noto

Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti della Polizia stradale di Caltanissetta, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire quanto accaduto. Restano da chiarire le cause che hanno portato i due veicoli a entrare in collisione.

