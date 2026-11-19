All’età di 79 anni si è spento Pippo Gallo, ex sindaco di Valguarnera ed ottimo amministratore che per lungo tempo ha guidato la politica locale. Ha dedicato la propria vita alla famiglia, all’insegnamento e al servizio delle istituzioni.

La carriera politica

La sua carriera politica ha inizio nel 1978 quando, a soli 31 anni, viene eletto primo cittadino nelle file della Democrazia Cristiana alla guida di una coalizione di centrosinistra. Il successo si ripete nel 1980 con circa 1.000 preferenze, che gli valgono la riconferma alla guida della città fino al 1983. Dopo aver ricoperto la carica di consigliere provinciale nel 1995 per l’intera legislatura, nel 1997 torna al vertice del Comune con l’elezione diretta nelle liste dell’Ulivo. Il suo insediamento segna una svolta decisiva dopo un periodo di forte instabilità, caratterizzato nei quattro anni precedenti dalle dimissioni di due sindaci e da una gestione commissariale.

Il Garibaldino

Fin dal suo esordio, Pippo Gallo ha rappresentato una figura di grande rinnovamento, facendosi promotore di un nuovo corso politico insieme ad altri giovani del territorio. Soprannominato “garibaldino” per l’audacia e la determinazione, si è distinto per la costante vicinanza ai cittadini e al mondo giovanile, senza mai sottrarsi ai doveri istituzionali.

Il sostegno al tessile

Tra i suoi principali traguardi si ricordano il forte sostegno agli imprenditori locali e l’impulso decisivo al Polo tessile industriale, culminato con l’avvio delle esportazioni sui mercati internazionali. Ha promossa un’intensa stagione di riqualificazione urbana e ambientale, sostenuto lo sviluppo edilizio, valorizzato la vita culturale del paese e guidato la comunità nelle celebrazioni per il 450º anniversario della fondazione di Valguarnera. La comunità valguarnerese lo ricorda con profonda stima e gratitudine come un amministratore attento e appassionato.

I funerali

I funerali si terranno domani (venerdì) alle ore 15:30 presso la Chiesa di Sant’Antonio a Piazza Armerina; al termine della cerimonia, la salma sarà trasferita al cimitero di Valguarnera per la tumulazione.