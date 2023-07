Musica elettronica e cinema a Piazza Armerina, al via il Mosaico festival

Si terrà il 3, 4, 5 e 6 agosto a Piazza Armerina il Mosaico festival. Una rassegna multidisciplinare che vedrà nella musica elettronica il suo motore principale, ma che esplorerà tanti altri mondi: il cinema, la fotografia, il giornalismo, l’architettura.

Chi parteciperà alla rassegna

Secondo quanto sostenuto dagli organizzatori si tratta di una edizione zero: durante il fine settimana sarà possibile assistere ai concerti di alcuni dei più importanti esponenti della scena underground nazionale ed internazionale. È stata ufficializzata da qualche giorno la presenza di Cosmo, cantautore e producer fondatore del collettivo Ivreatronic che si esibirà in un dj set sabato 5 agosto (unica data in Sicilia), dei Torino Unlimited Noise che si esibiranno alla Villa Romana del Casale, della dj Yas Reven e del batterista catanese Andrea Normanno.

Dibattito con giornalista di Report

Sarà anche possibile partecipare ai dibattiti con importanti esponenti della cultura e del giornalismo: tra gli altri, il regista e direttore della fotografia palermitano Daniele Ciprì, il giornalista di Report Danilo Procaccianti e l’architetto Roberto Cremascoli dello studio COR.

Dove si terrà il festival

L’inaugurazione del festival avrà luogo giovedì 3 agosto tra le colonne dell’Atrio della Biblioteca Comunale, che sarà la casa del festival e che ospiterà molti degli eventi collaterali alle serate principali. Le serate principali si svolgeranno invece al Castello Aragonese. Il 4 e il 5 agosto, a partire dalle 21.30 e per 4 ore circa, gli artisti si alterneranno sul palco tra live performance, dj set e installazioni visive in una cornice di rara bellezza.

Chiusura alla Villa del Casale

La serata di chiusura si terrà alla Villa Romana del Casale, dove radici ed avanguardie si uniranno per dar vita ad un’esperienza mai vissuta prima. Da qui, da uno dei siti storici più belli ed importanti del mondo, vivremo insieme la nostra prima alba.