Il comandante dei carabinieri di Sicilia ad Enna

Il generale di Divisione Rosario Castello, comandante della Legione carabinieri Sicilia, ha visitato il comando provinciale di Enna, incontrando e salutando presso la Caserma “Gallo” una rappresentanza dei comandi dipendenti, dell’associazione nazionale carabinieri e del CO.BA.R.. e del CO.I.R.

Tappa al comando provinciale di Enna

Nella circostanza, accolto dal comandante provinciale, Colonnello Angelo Franchi, il generale Castello ha incontrato – oltre agli ufficiali – i comandanti delle ventuno Stazioni presenti sul territorio provinciale, una per ciascun Comune a cui si aggiunge quella di Villadoro, Frazione di Nicosia. A loro ha ricordato il fondamentale ruolo rivestito sul territorio quale punto di riferimento per tutti i cittadini anche per coloro che si rivolgono per un aiuto o un suggerimento.

L’incontro con il prefetto

Un ringraziamento particolare il generale Castello lo ha rivolto ai rappresentanti dell’Arma in congedo, che negli anni del servizio attivo hanno contribuito in maniera determinante alla “costruzione” del prestigio dell’Istituzione e continuano a concorrere al mantenimento del bene comune in forma

di volontariato. Il Generale Castello, nel corso della sua visita a Enna ha incontrato il Prefetto, dottoressa Maria Carolina Ippolito, alla quale ha rinnovato da parte dell’Arma il massimo impegno e la costante vicinanza.