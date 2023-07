Sport e salute a Troina, prima lo screening e poi le gare

Si compone di due parti la XXV giornata di prevenzione delle malattie cardiovascolari, organizzata

dalla Fondazione Danilo Bonarrigo con il patrocino del comune di Troina, che si svolgerà domani. La prima parte si svolgerà di mattina con visita medica ed elettrocardiogramma gratuiti dalle 8.30 alle 13.30 nel plesso scolastico Borgo in piazza Antonio Gramsci.

Le visite

Dalle ore 8, nel plesso scolastico, verranno raccolte le prenotazioni fino al numero di 50. Per la visita e prelievo del sangue, bisogna essere a digiuno. Le visite saranno effettuate dai cardiologi Giovanni D’Urso e Riccardo Greco e dal medico Giuseppe Santoro con l’ausilio degli infermieri: Pierluigi Cantagallo, Salvo Cutuli, Maria Baudo, Irene Salinaro e Flavia Fortunato.

Appuntamento in piazza Matteotti

La seconda parte si svolgerà nel tardo pomeriggio, alle 18.30, in piazza Giacomo Matteotti pomeriggio, con la consegna delle medaglie agli atleti e delle coppe alle società sportive che hanno partecipato alla Festa dello Sport organizzata Fondazione in occasione del ventesimo anniversario della scomparsa di Danilo Bonarrigo, il giovane di 32 anni che morì il 13 luglio 2003 alcuni minuti dopo la partita di volley con gli amici per arresto cardiaco.

Le associazioni coinvolte

Una regolare attività sportiva ha effettivi positivi sullo stato di salute della persona che la pratica. Diminuisce il rischio di morte improvvisa per infarto e malattie cardiache. Queste le associazioni

sportive troinesi che hanno aderito alla festa dello sport svoltasi con gare disputate da dall’ 1 al 15 luglio in memoria di Danilo Bonarrigo: Tennis Club, Atlantide, Sporting Club e MatTroina. Ad organizzare le gare

sono stati: Giuseppe Alberti (tennis), Franco Pacino (Karate), Fabio Siciliano (basket), Franco Andolina

(pallamano) e Andrea Santoro (calcetto).

Silvano Privitera