Yoga Day Festival, due giorni di attività e benessere al Castello di Lombardia di Enna

Yoga, attività all’aria aperta, incontri culturali, musica, danza e spazi dedicati alle famiglie. Si è conclusa al Castello di Lombardia la quarta edizione dello Yoga Day Festival, manifestazione organizzata dall’associazione Olistica Aps con il patrocinio del Comune di Enna.

L’evento, articolato su due giornate, ha proposto un programma che ha spaziato dalle pratiche yoga ai laboratori esperienziali, dalle conferenze alle presentazioni di libri, fino agli appuntamenti dedicati al benessere psicofisico, alla musica e alla danza. Presenti anche aree riservate ai bambini e mercatini artigianali allestiti nel cortile delle Vettovaglie.

Due giorni tra benessere e cultura

La manifestazione ha richiamato partecipanti provenienti anche da altre province siciliane, confermando la capacità dell’evento di attrarre un pubblico eterogeneo. Accanto alle attività legate allo yoga, il festival ha offerto occasioni di incontro e socialità in uno dei luoghi simbolo della città, con la possibilità di fruire degli spazi storici del castello e delle iniziative collaterali dedicate alla cultura e all’artigianato.

Coincidenza con la Giornata internazionale dello Yoga

Anche quest’anno lo Yoga Day Festival si è svolto in concomitanza con la Giornata internazionale dello Yoga, celebrata il 21 giugno. L’iniziativa si è rivolta non soltanto ai praticanti, ma anche a famiglie e visitatori interessati alle attività proposte, con un format aperto a diverse fasce di pubblico. Per due giorni il Castello di Lombardia ha ospitato un calendario di appuntamenti che ha unito movimento, approfondimento culturale e momenti di aggregazione.