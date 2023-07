La Pro loco ha il suo sito web, un virtual tour in 3D tra i tesori di Calascibetta

Grazie a sei volontari del Servizio civile, la Pro Loco di Calascibetta apre le sue porte alla digitalizzazione. Esmeralda Sabina, Roberto Ragusa, Marco Belato, Erika Pia Natalia Fontanazza, Claudia Lo Vetri e Claudia Augusto hanno infatti da poco realizzato un sito web, strumento utile, sia al turista sia al cittadino, per tenersi aggiornati sugli eventi e scoprire il paese entrato a far parte del club “Borghi più belli d’Italia”.

Sito anche in inglese e francese

Il sito, consultabile anche in lingua inglese, è facilmente raggiungibile da tutti i motori di ricerca. Il

link per accedere è il seguente: www.prolococalascibetta.jimdofree.com, inoltre è attivo anche il QR Code. La pagina iniziale si apre con le informazioni demografiche di Calascibetta e con le indicazioni necessarie per raggiungere il paese: dallo svincolo dell’autostrada Palermo-Catania dista poco più di tre chilometri.

Cosa vedere

Una mappa interattiva permette inoltre di visionare i punti di maggiore interesse del borgo. Il sito ospita anche diverse sezioni quali “News”, in cui poter prendere visione delle novità, e “Cosa Vedere”, quest’ultima sezione contiene un panorama ampio soprattutto delle bellezze artistiche e monumentali che il borgo offre. Da non perdere naturalmente la sezione “Foto Gallery” dove i turisti potranno ammirare gli scatti degli angoli più suggestivi e tipici del paese.

Il virtual tour in 3D

E poi la sezione “Virtual Tour”, ovvero un viaggio in 3D all’interno di chiese e monumenti. Fiore all’occhiello la Regia Cappella Palatina, ossia il tempio cattolico più imponente di Calascibetta fatto innalzare dal re Pietro II d’Aragona nel 1340. Spazio anche per l’insediamento rupestre in contrada Canalotto, testimonianza dell’età bizantina, e per la Necropoli di Realmese.

“L’intento del progetto- spiega i volontari del Servizio civile-è stato quello di rendere più accessibile le informazioni del nostro paese ai turisti che giungono e decidono di immergersi nei tesori che il borgo offre”. Gli ultimi contatti sono giustamente dedicati alle sezioni “Mangiare”, “Dormire” e “Contatti”, in modo da poter chiedere informazioni utili direttamente alla Pro Loco. Infine è disponibile il collegamento al sito ufficiale dell’Associazione “Guide turistiche Enna”. A loro i visitatori potranno rivolgersi per

una visita guidata.

Francesco Librizzi