Code per arrivare ad Enna, caos tra lavori, concorsi alla Kore ed il mercato

Code lunghissime stamane all’ingresso di Enna: tanti i disagi per gli automobilisti in direzione della città.

La tempesta perfetta

Non c’è solo una causa ad avere causato gli incolonnamenti, capaci di fare arrivare tardi al lavoro tante persone, ma, dalle informazioni raccolte da ViviEnna, le ragioni sono varie. Insomma, si è creata la cosiddetta tempesta perfetta che ha congestionato il traffico.

I lavori dell’Anas

Innanzitutto, ci sono gli interventi disposti dall’Anas nel tratto successivo allo svincolo di Enna dell’autostrada A19 della Palermo-Catania.

Gli altri interventi

Di lavori ce ne sono altri, tra cui quelli previsti dal Comune di Enna, in via Pisciotta, che consente l’ingresso ad Enna Alta. E poi c’è il mistero: la chiusura della San Calogero.

Il concorso ed il mercato settimanale

Come se non bastasse, c’è il concorso per gli insegnanti di sostegno, organizzato nei locali dell’università della Kore, e poi oggi è la giornata del mercato settimanale.