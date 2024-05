Kore, al via master universitario in Psiconcologia

Domani, con il seminario sul tema “La psico-oncologia tra prevenzione e nuove frontiere”, sarà inaugurata la seconda edizione del Master universitario in “Psiconcologia”. La giornata di studi, organizzata a partire dalle ore 10.00, presso l’Auditorium “Pettinato”, del Plesso di Psicologia, sarà aperta dal presidente dell’Università “Kore”, Cataldo Salerno, e dal magnifico rettore, Francesco Tommasello.

Collaborazione tra Kore e Asp



Il Master universitario in “Psiconcologia”, unico nel panorama regionale, è realizzato grazie alla collaborazione tra l’Università degli Studi di Enna “Kore”, enti pubblici – tra cui l’Asp di Catania e l’Asp di Enna -, e associazioni di volontariato presenti sul territorio.

Gli interventi

Interverranno, per i saluti istituzionali, Adriano Schimmenti – direttore del Dipartimento di Scienze dell’Uomo e della Società dell’Università “Kore” (UKE); Paolo Scollo – coordinatore del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia UKE; Giuseppe Craparo – coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica UKE; Calogero Iacolino – coordinatore del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche UKE; Giuseppe Laganga Senzio – commissario straordinario dell’Asp di Catania; Mario Zappia – commissario straordinario dell’Asp di Enna; Antonino Rapisarda – direttore sanitario dell’Asp di Catania; Emanuele Cassarà – direttore sanitario dell’Asp di Enna; Giuseppe Scibilia – coordinatore regionale LILT Sicilia; Giuseppe Camilleri – presidente emerito LILT-sezione di Enna; Milko Pavone – presidente LILT-sezione di Enna.

Le relazioni

Seguiranno le relazioni di: Daniela Sambataro – direttore UOC Oncologia medica dell’Asp di Enna; Daniela Bordonaro – direttore UOC Servizio di Psicologia dell’Asp di Catania; Angelo Bonaventura – dirigente UOC Servizio di Psicologia dell’Asp di Enna; Carmela Savoca – psicologa, psicoterapeuta palliativista, della SAMOT di Catania; Carmela Amato – presidente dell’Associazione Serena a Palermo onlus; Francesca Catalano – direttore UOC di Senologia dell’Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” di Catania e coordinatrice della Commissione regionale per curare in Sicilia il tumore della mammella.Il Master in “Psiconcologia”, voluto fortemente dal presidente della “Kore”, Cataldo Salerno, e dal direttore del Master, Alessia Passanisi, si inserisce in una più ampia discussione sulle evidenze scientifiche relative al sostegno psicologico in ambito oncologico e ai bisogni espressi dai cittadini.

I numeri sui tumori

In media, ogni giorno, mille italiani ricevono una diagnosi di tumore maligno e sono milioni le persone che convivono con questa patologia Il Master, nato da un’idea e dalla progettazione congiunta di Passanisi e Sonia Mazzeppi, dirigente psicologo dell’Asp di Catania e presidente del Comitato Scientifico del Master, presenta un’impostazione innovativa che integra le esperienze cliniche ed universitarie offrendo un’offerta formativa di altissimo livello attraverso la quale rispondere ai recenti cambiamenti della moderna psiconcologia.



“Il Master costituisce un progetto formativo ampio – aggiungono Passanisi e Mazzeppi – che integra, in maniera interdipendente, sia gli aspetti fisiologici e biologici legati alla patologia oncologica, sia gli aspetti psicologici, relazionali e di impatto sociale al fine di sostenere l’adattamento psicologico del paziente e della sua famiglia, a seconda del tipo di patologia, di trattamento, della fase di malattia e dell’età, migliorandone la qualità di vita”.

Nel corso della giornata, sarà possibile per gli studenti e il personale della “Kore” sottoporsi gratuitamente a visite e consulenze senologiche e dermatologiche, nell’ambulatorio mobile di ultima generazione, dotato di un ecografo, messo a disposizione dalla LILT di Enna, dove opererà personale medico specializzato.