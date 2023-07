Crolla un immobile ad Enna, sospesa la Ztl

E’ crollata una palazzina in via Fontana Grande, ad Enna e per ragioni di sicurezza l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura della strada nel tratto compreso tra l’intersezione con la via S. Leone e la via Paolo Lo Manto.

Immobile privato e disabitato

L’immobile, che risulta di proprietà di un privato, era disabitato, per cui, per fortuna, non ci sono feriti. Sono in corso gli accertamenti per verificare cosa è accaduto, frattanto l’area attorno all’edificio è stata blindata.

Ztl sospesa

A seguito del crollo della palazzina e delle conseguenze sulla viabilità, l’amministrazione comunale di Enna ha deciso di sospendere la Zona al traffico limitato che era stata programmata a partire da domani e fino al 23 luglio.

“Tale imprevista circostanza, in considerazione del fatto che la citata Via Fontana Grande risulta essere l’unica via di accesso al centro storico in caso di vigenza della ZTL, ha reso necessaria la revoca dell’ordinanza n. 370 del 19/07/2023. Di conseguenza, la ZTL istituita nei giorni 21,22 e 23 luglio è sospesa” spiegano dal Comune di Enna.