Inizia domani la seconda edizione di SM Expo PA

Taglio del nastro alle ore 10. In anteprima nazionale debutta la nuova Hyundai Kona oltre alle Fiat Topolino e 600e. Le novità di Abarth, Alfa Romeo, Jeep, Koelliker, Maserati, Nissan e Peugeot Motocycles. Musica e news dalle 9 alle 19.00 con la postazione mobile di RGS

L’Assessore Comunale alle Attività Produttive ed Economiche Giuliano Forzinetti ed il Direttore di Sicilia Motori Dario Pennica, inaugureranno domani alle ore 10 la seconda edizione di SM Expo PA, la rassegna open air in programma fino a domenica 23 a Mondello-Valdesi nello spazio antistante lo stabilimento “Liberty” (viale Regina Elena). I visitatori (ingresso libero) potranno ammirare da vicino alcune delle ultime novità di auto e moto. Fra queste in anteprima assoluta nazionale la nuova generazione della Hyundai Kona (esposta dalla concessionaria Mondo Auto) e le inedite Fiat Topolino e 600e che hanno debuttato in pubblico lo scorso week-end nella tappa di Catania di SM EXPO. La concessionaria Nuova Sicilauto metterà in passerella anche le recenti novità di Jeep, la piccola Avenger e la Grand Cherokee 4xe, oltre alla prima Abarth elettrica (500e) e l’Alfa Romeo Tonale. La concessionaria Astercar esporrà e farà provare all’interno di un percorso pre-stabilito il quadriciclo elettrico Microlino, prodotto a Torino e distribuito dal gruppo Koelliker, mentre Maserati – in collaborazione con la concessionaria Cronos – esporrà la Gran Turismo nella versione “Modena” oltre al Suv Grecale. Raddoppia la presenza, rispetto a Catania, anche Nissan-Comer Sud che alla Ariya 100% elettrica affiancherà la Qashqai e-Power. Peugeot Motocycles mostrerà gli scooter XP400 e Tweet FL.

Il “village” di Sicilia Motori, allestito come lo scorso anno nello spazio antistante lo stabilimento “Liberty”, verrà animato anche dalla postazione mobile di RGS – che trasmetterà musica e notizie dalle 9 del mattino alle 19 della sera – e dai raduni dei Club di Marca e d’epoca. Apriranno le parate venerdì mattino (ore 9.00) le 500 del “Fiat Club Italia”, mentre l’indomani – dalle 10.30 – saranno di scena le Alfa Romeo del club “Classic&Historic”. Club e gruppi presenzieranno anche nel pomeriggio, con le Abarth del Club “Trinacria” –attese a Mondello alle ore 16.00 – seguiranno le vetture del gruppo “Spider Sicilia Tour” (ore 18.00). Gran chiusura domenica con i “Maseratisti Siciliani” (10.00) e le auto d’epoca del Circolo Vincenzo Florio e del “Veteran Car Club Panormus” dalle 17.00.

I visitatori avranno libero accesso a tutte le ore del giorno e della notte (l’esposizione sarà visibile h24). Tutte le informazioni e i modelli di auto e moto esposti sul sito ufficiale dell’esposizione https://www.siciliamotori.it/sm-expo-2023/. Live, foto e interviste sui canali social ufficiali Facebook e Instagram di Sicilia Motori. SM EXPO PA ha ottenuto il patrocinio del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Palermo. Media partner l’agenzia di stampa Italpress ed il quotidiano “Il Giornale di Sicilia” insieme all’emittente televisiva TGS e radiofonica RGS.