Prg in aula, Siamo Enna, “turismo e università prioritari ma sindaco è svogliato”

Approderà in aula il 27 luglio il Piano regolatore di Enna: il Consiglio comunale delibererà la presa d’atto dello strumento urbanistico.

“Turismo e università”

“Finisce un’attesa lunga decenni che consentirà – spiegano i consiglieri di Siamo Enna Campanile, Trovato, Torregrossa – di avere uno strumento urbanistico che metterà la parola fine a edificazioni a caso e che rappresenterà la linea guida su cui costruire le nuove esigenze della città. Quando fu concepito questo PRG, Enna aveva una vocazione agricola e mineraria, adesso la città deve vocarsi al turismo e al mondo universitario. Con la redazione dei successivi piani particolareggiati si potranno dare risposte ancora più adeguate alle nuove esigenze”.

Al via gli espropri

Il gruppo consiliare di Siamo Enna sostiene che “l’adozione del PRG consente, per fare solo un esempio, di procedere alla espropriazione delle rimanenti aree private da inglobare al parco urbano” ed in merito alla genesi del Prg afferma che si è trattata di una battaglia importante su cui si è caratterizzata la prima amministrazione Dipietro e che adesso verrà portata a compimento. C’è stato un notevole impegno sul tema del nostro ex assessore, Giovanni Contino, che ringraziamo per avere portato a casa questo risultato epocale” precisano i consiglieri Campanile, Trovato, Torregrossa.

La stoccata al sindaco ed ai suoi alleati

I consiglieri di opposizione si tolgono qualche sassolino dalle scarpe, criticando l’atteggiamento del sindaco e dei suoi alleati.

“Non possiamo non evidenziare l’assoluto disinteresse – aggiungono – del sindaco e dei gruppi consiliari che lo sostengono. Alla conferenza capigruppo tenutasi ieri, infatti, nessun capogruppo a sostegno dell’amministrazione targata Italia Viva – MPA era presente. Pensavamo che il sindaco avesse tenuto per sé la delega per seguire personalmente questo importante appuntamento, ma evidentemente, ci sbagliavamo”.

“Ciò che conta, comunque, è che è stato possibile calendarizzare il Consiglio solo grazie al senso di responsabilità di tutti i gruppi di opposizione che sono stati puntualmente e scrupolosamente presenti, sopperendo così alla palese svogliatezza che sembra caratterizzare questa nuova amministrazione” concludono consiglieri Campanile, Trovato, Torregrossa.