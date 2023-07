A Gagliano per la vita, “restiamo qui, vogliamo risvegliare il paese”

A Gagliano si è costituito un gruppo di giovani che vogliono diventare protagonisti della vita del paese, senza dovere scappare e andare fuori. Desiderano costruire il loro futuro a Gagliano e per questo provano a risvegliare il paese organizzando varie attività.

Il “gruppo giovani gaglianesi”, formato da 158 ragazzi di varie età, è nato durante la campagna elettorale, sentendo il bisogno di fare qualcosa per il proprio paese. “Un’officina di idee – lo ha definito uno dei membri del gruppo, Angelo Di Cataldo – per interfacciarci con l’amministrazione comunale e coinvolgere i nostri concittadini in varie attività. Collaboriamo con le associazioni, con l’unità pastorale, con la scuola, vogliamo risvegliare la collettività sul piano sociale e sportivo”.

Sinergia con la Pro Loco

Il gruppo si muove in parallelo con le attività della Pro Loco e organizza anche altri eventi. Si è da poco concluso il Campus estivo al villaggio Santa Margherita, patrocinato dal comune di Gagliano, in collaborazione con l’unità pastorale San Cataldo, che ha visto coinvolti 60 animatori e 15 educatori.

Le altre iniziative

Due navette, messe a disposizione dal Comune, hanno fatto la spola dal paese al villaggio per accompagnare 110 bambini sul luogo e farli giocare, ballare e divertire gratuitamente. Il mese scorso si è svolta la passeggiata ecologica con un momento di convivialità finale; attualmente è in corso l’evento pubblico “Cinema all’aperto”, con cinque serate al campo di calcio a cinque di zona Piano Puleo, con bevande e musica.

Valentina La Ferrera