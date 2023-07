Emergenza caldo, scoppia incendio nel parco di Floristella

Il caldo da una parte e le folate di vento, con temperature infernali, stanno alimentando un incendio scoppiato nell’area del parco di Floristella a 7 km da Valguarnera ma nel territorio di Enna.

Le fiamme da nord a valle

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei vigili del fuoco, le fiamme (nella foto di Salvatore Di Vita) che si sono originate nella zona nord, nota come Vallone Scavo, sono scese a valle ed ora c’è molta preoccupazione per la marcia delle fiamme.

Elicottero in azione

In azione, per il momento, c’è un elicottero ma sarebbe stato richiesto l’intervento di almeno un Canadair per provare a fermare l’azione del rogo.

Indagini sulle cause

Sulle cause dell’incendio, è troppo presto per avere delle certezze: i sopralluoghi dei pompieri potranno certamente fare comprendere se si è scatenato per ragioni accidentali o se, invece, c’è la mano di qualcuno. Elementi che saranno poi esaminati dalle forze dell’ordine e dall’autorità giudiziaria.

Il caldo non lascia la Sicilia

Tra oggi e domani il promontorio africano sul Mediterraneo centrale porterà un nuovo picco di caldo per le regioni dell’Italia centro-meridionale. Attese anomalie anche di 8-10 gradi con temperature massime localmente superiori ai +40 gradi. Discorso diverso invece per il Nord dove un flusso di correnti umide in quota porterà ancora alla formazione di temporali anche intensi e a carattere di nubifragio e non solo sulle Alpi.

Agricoltore beccato a provocare incendio

Nelle ore scorse, un agricoltore è stato denunciato nel Trapanese èerché avrebbe innescato un incendio partito dal suo terreno. Ad essere risaliti a lui i carabinieri forestali che hanno seguito l’innesco. Nel dare fuoco alle ramaglie del proprio terreno non avrebbe più controllato il rogo.

Rino Caltagirone