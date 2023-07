Scilla e Cariddi, lo spettacolo dei burattini tra tradizione e magia

Un pubblico curiosissimo di grandi e piccoli, oltre 80 spettatori, ha assistito allo spettacolo per burattini e narratore “Scilla e Cariddi”, dedicato alla Sicilia. Organizzato dall’associazione culturale “Nave Argo”, presidente il calatino Fabio Navarra, l’evento, curato dalla Compagnia Teatro degli Spiriti – Piccolo

Teatro Patafisico di Palermo, si è svolto nello scenario magico offerto dal chiostro del convento di Sant’Anna, grazie alla preziosa collaborazione con don Angelo Ventura.

Lo spettacolo

In scena, Vito Bartucca, narratore, e Salvino Calatabiano, burattinaio e autore dei testi e della regìa, che, con la loro bravura, hanno captato l’attenzione di una platea molto divertita e attratta dai tanti burattini in azione, raccontando il famoso mito di Scilla e Cariddi. “Amore e diversità:- afferma Serena Raffiotta, referente del progetto Nonsololibri. Letture per tutti – questi i temi centrali di Scilla e Cariddi, uno dei miti

di Sicilia, superbamente raccontato da Salvino Calatabiano e Vito Bartucca di fronte ad una platea curiosissima e divertita di grandi, piccoli e piccolissimi. 50 minuti di risate in compagnia di tanti simpaticissimi burattini, di un burattinaio e di un narratore eccellenti. Ringrazio don Angelo Ventura per l’accoglienza e l’associazione Nave Argo per l’organizzazione”.

Tanti i consensi, per il bellissimo spettacolo andato in scena. “Il successo di questo evento – aggiunge Raffiotta- rappresenta un altro importante traguardo del nostro progetto di promozione della lettura accessibile Nonsololibri-Letture per tutti, finanziato nel 2021 dal Cepell, istituto afferente al Ministero della Cultura, prossimo alla conclusione, che sta regalando alla comunità di Aidone e, soprattutto, ai piccoli cittadini dei momenti indimenticabili”.

Lettura inclusiva

La stagione estiva del programma di promozione della lettura inclusiva, che da un anno e mezzo garantisce la realizzazione di numerosissime iniziative accessibili tra attività formative, mostre, presentazioni di libri, laboratori e incontri di lettura, è stata inaugurata lo scorso 21 giugno quando, in una voluta coincidenza con il solstizio d’estate, la biblioteca Gaetano Scovazzo ha ospitato la scrittrice ispicese Evelina Barone, autrice del libro “La Maga Saraghina”, e il gruppo di musica popolare dei Curamunì. L’evento itinerante, svoltosi tra la biblioteca e la villa comunale e dedicato all’antica leggenda

della Saraghina, connessa alla figura della dea greca Demetra e al ciclo delle stagioni, ha visto una grande presenza di pubblico, che ha assistito incuriosito a letture ad alta voce ed è stato coinvolto attivamente in canti e musiche della tradizione popolare siciliana.

“La biblioteca continua a essere, attraverso la presentazione di eventi rivolti a tutte le fasce d’età, il cuore pulsante della comunità aidonese, luogo di aggregazione e coesione sociale, laboratorio di idee che scaturiscono dalla lettura, dalla ricerca, dal confronto con autori, studiosi e artisti che puntualmente si lasciano affascinare dal nostro grande patrimonio culturale”- dichiara Alessandra Mirabella, assessore alla Cultura della nuova amministrazione guidata dal Sindaco Anna Maria Raccuglia”.



Angela Rita Palermo