Operazione Husky, il ricordo dell’evento ad Assoro

L’operazione Husky è stata un’importante tappa nella lotta per la liberazione dell’Italia durante la

Seconda Guerra Mondiale. Grazie all’intervento delle forze alleate, Assoro e i suoi dintorni furono

liberati dagli invasori nazifascisti, segnando un momento di grande importanza nella storia della

piccola cittadina dell’ennese.

Commemorazione ad Assoro

Per commemorare questo evento storico, una pattuglia di scalatori si è arrampicata sulle pendici di

Assoro, ripercorrendo l’assalto dall’alto che avvenne durante l’operazione Husky. Questo gesto

simbolico ha voluto ricordare l’audacia e il coraggio dei soldati che combatterono per la libertà del

nostro territorio.

Il ricordo

Successivamente, un secondo gruppo si è diretto verso il centro storico di Assoro, accompagnato

dal suono suggestivo delle cornamuse del battaglione. Presso il cimitero e il monumento ai caduti,

sono state ricordate le vittime civili e militari che hanno sacrificato la loro vita per la nostra libertà.

L’incontro tra il battaglione e l’amministrazione comunale presso l’aula consiliare ha segnato il

culmine della celebrazione, con l’attribuzione di onorificenze e ringraziamenti ai partecipanti. È

stato un momento di grande emozione e gratitudine, in cui la comunità di Assoro ha voluto rendere

omaggio a coloro che hanno contribuito a preservare la nostra storia e la nostra libertà.

La memoria storica

L’80º anniversario dell’operazione Husky è stato un’occasione per riflettere sull’importanza della

memoria storica e per rendere omaggio a coloro che hanno combattuto per la nostra libertà. È

stato un momento di unione e di orgoglio per la comunità, che ha dimostrato di non dimenticare il

passato e di essere sempre pronta a difendere i valori di libertà e democrazia.