Fiamme a Gagliano, in cenere due ettari di terreno

Mercoledì il centro di Gagliano è stato avvolto da un denso fumo nero proveniente dal quartiere Sant’Agostino. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio a ridosso della circonvallazione e si sono propagate fino al parco giochi di via Enrico Mattei, mettendo in pericolo circa cinque case.

Il soccorso dei carabinieri

I primi ad arrivare sul posto sono stati i carabinieri della stazione di Gagliano, sollecitati dalle richieste dei cittadini. Alle 15,37 sono stati allertati anche i vigili del fuoco. Sul luogo dell’incendio sono giunti numerosi mezzi di soccorso dei pompieri di Nicosia e dei volontari di Troina, il corpo forestale, la protezione civile, la Misericordia di Regalbuto.

Inceneriti due ettari di terreno

Sono andati bruciati circa due ettari di terreno con alberi da frutto. Nessun danno a persone e abitazioni, ma la paura è stata tanta. I carabinieri hanno fatto evacuare i cittadini residenti nelle case vicine all’incendio, aiutando soprattutto anziani, bambini e animali.

Il lavoro dei residenti per spegnere le fiamme

La cittadinanza si è subito attivata in attesa che arrivassero i soccorsi, soprattutto molti giovani hanno dato un grande contributo per cercare di arginare le fiamme. Il luogo era difficile da raggiungere per l’ingombrante mezzo antincendio dei vigili del fuoco, fermatosi alla circonvallazione a causa delle viuzze molto strette. Il posto è stato raggiunto dalla campagnola e da altri mezzi dei soccorritori guidati dai carabinieri. La zona coinvolta dall’incendio era contenuta, ma il problema principale era il forte vento. Il primo intervento è durato un’ora. Le operazioni di bonifica sono andate avanti fino alle 20 per tenere sotto controllo i ceppi non ancora del tutto spenti.

Valentina Ferrera