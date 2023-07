Estate a Gagliano, corteo storico, omaggio a Morricone e la festa del patrono

E’ stato pubblicato il programma dell’estate a Gagliano, promosso dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la Proloco e con il supporto del gruppo giovani gaglianesi.

Tributo a Vasco

Il programma è ricco di eventi e rivolto a tutte le fasce d’età. I primi due spettacoli: i tributi a Michael Jakson e Vasco Rossi, hanno coinvolto il pubblico di piazza con esibizioni di alto livello artistico. Due gli eventi per bambini e ragazzi: “A merenda con i burattini” e “Una conca che cunta”. T

Il corteo storico

ra gli eventi culturali torna il corteo storico, con la partecipazione di circa 150 figuranti e l’elezione della dama dei castelli. Alla sfilata parteciperanno anche i gruppi storici di Piazza Armerina e Randazzo. Si annunciano inoltre cabaret e karaoke; la mostra “Terra mater” dell’artista Gianfranco Vona al Museo cittadino; teatro, serate danzanti, cinema all’aperto e carnevale estivo.

Omaggio a Morricone

L’11 agosto l’Orchestra filarmonica della Calabria suonerà le musiche di Ennio Morricone. Il 19, al villaggio Santa Margherita, “Il borgo in festa” con musica e pane cunzatu. L’indomani si terrà una conferenza del vaticanista Enzo Farinella sui viaggi di San Cataldo e, a seguire, il tributo a Rosa Balistreri.

La festa del Patrono

Gli ultimi tre giorni del mese di agosto vedranno Gagliano entrare nel vivo dei festeggiamenti per la festa del patrono.L’assessore allo sport, turismo e spettacolo, Alida Brazzaventre, di recente nomina assessoriale, afferma: “Mi sto misurando con un mondo che non conoscevo, molto stimolante. Ci siamo fatti investire dall’entusiasmo e dalle proposte del gruppo giovani gaglianesi. Il programma è stato stilato sul loro indirizzo programmatico, perché i giovani non devono solo prendere, ma devono anche dare. Con questo corposo programma estivo puntiamo sulla cultura e sulla sicilianità. Ce la stiamo mettendo tutta per offrire un’estate piacevole alla nostra comunità gaglianese e a quanti vorranno raggiungerci da altre località”.

Valentina La Ferrera