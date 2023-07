Piano per la salvaguardia di razze autoctone, 2 torelli ennesi in Veneto

Due torelli di razza Cinisara sono stati prelevati in due aziende della provincia di Enna per un progetto a livello nazionale volto alla valorizzazione e alla salvaguardia delle razze autoctone. Le aziende coinvolte sono quella di Lorenzo Copia e quella di Francesca D’Angelo, entrambe ubicate in territorio di Aidone.

Il progetto nazionale

E’ uno degli step del progetto nazionale “Dualbreeding”, gestito dall’Anapri (Associazione nazionale allevatori pezzata rossa), capofila, in collaborazione con Anarb (Associazione nazionale razza Bruna) che detiene il libro genealogico di questa razza, e rappresentate, in Sicilia, dal loro tecnico Domenico Digangi. Ringo, torello cinisino, nato nell’azienda Copia e Tyson dell’azienda D’Angelo sono già partiti alla volta di Bassano del Grappa, in Veneto, per fare i riproduttori di seme per fecondazione artificiale.

Gli allevatori

Dichiarano gli allevator i:”Vogliamo ringraziare l’Anapri, l’Anarb e Domenico Digangi per avere scelto le nostre due aziende. Un altro ringraziamento va al dott. Ireneo Sferrazza dell’Asp di Enna per la sua collaborazione e disponibilità nell’espletamento di tutte le procedure di prassi sanitaria al fine del trasferimento dei torelli ed al nostro tecnico di gestione Filippo Giuseppe Miraglia, dipendente dell’Iszs (Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia) per l’impegno, la professionalità dimostrati in tutti questi anni di duro lavoro di selezione”. Aggiunge Lorenzo Copia: ”Una cosa più è difficile da ottenere, maggiore è la soddisfazione che provi quando la ottieni, ed io sono immensamente soddisfatto”.



Angela Rita Palermo