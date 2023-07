Crisi idrica a Valguarnera, “risarcimenti per utenti e aziende”

I consiglieri comunali di Valguarnera, Angelo Bruno, Filippa D’Angelo, Filippa Greco, Giuseppe Speranza e Carlo Biuso, hanno scritto alla sindaca, Francesca Draià, perché vengano prese iniziative per i danni subiti dagli utenti e dalle aziende a causa dell’interruzione del servizio idrico.

L’appello alla sindaca Draià

“Chiediamo – si legge nella nota dei 5 consiglieri – che venga presa una posizione seria a tutela della comunità, attraverso iniziative che si uniformino a quelle degli altri sindaci dei Comuni interessati dal disservizio ed alle iniziative, anche di diffida verso gli enti gestori, se concordate con il presidente dell’Ati”.

Sì ai risarcimenti

“Inoltre, si chiede di ricorrere presso le sedi opportune per far valere il diritto al risarcimento dei cittadini e delle attività che hanno fatto ricorso a ditte private per rifornirsi di acqua” spiegano ancora i consiglieri.

Draià ha chiesto incontro con i sindaci Ati

La situazione sul fronte del servizio idrico è migliorata, di fatto è entrato a pieno regime dopo giorni infernali ma la sindaca, proprio nella giornata di ieri, ha chiesto la convocazione dell’assemblea dell’Ati per discutere dell’emergenza acqua e delle possibili inadempienze nel servizio.

Rino Caltagirone