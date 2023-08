Crollo palazzina a Enna, strada riaperta al traffico, attesa per la Ztl

E’ stata riaperta al traffico via Fontana Grande ad Enna, che era stata chiusa oltre una settimana fa, per via delle macerie presenti sulla strada, dovuti al crollo di una palazzina privata.

Lavori eseguiti dal proprietario

I lavori, come annunciato dal vicesindaco Ornella Romano e dall’assessore Francesco Alloro, sono stati eseguiti dal proprietario dell’immobile che, peraltro, era stato diffidato dal Comune a portare a termine gli interventi.

Attesa per la Ztl

La chiusura della strada aveva costretto l’amministrazione comunale di Enna a revocare l’ordinanza che disponeva la Zona al traffico limitato nel centro storico della città. Via Fontana Grande rappresenta uno snodo viario importante, per cui la sua ostruzione ha mandato per aria il piano del Comune di Enna.

Gli uffici comunali al lavoro

Nei giorni scorsi, l’assessore Alloro, in una intervista rilasciata a ViviEnna, aveva spiegato che c’erano probabilità di disporre la Ztl in questo fine settimana, a condizione che fosse stata portata a termine la messa in sicurezza della strada. Il tempo corre, gli uffici, nelle prossime ore, decideranno se ci sono i margine per firmare il provvedimento.