Crollo palazzina, “titolare non di Enna ma pronti a fare noi i lavori, Ztl? Forse prossimo week end”

“Io avrei disposto immediatamente l’intervento in danno del proprietario, salvo poi decidere, su consiglio degli uffici, di procedere prima con la diffida al titolare dell’immobile per la messa in sicurezza. Ho, contestualmente, chiesto all’ufficio di dare allo stesso proprietario il minimo di giorni disponibili al fine di accelerare i tempi”.

Lo afferma a ViviEnna l’assessore ai Lavori pubblici, Francesco Alloro, in merito al crollo della palazzina di via Fontana Grande che non solo ha reso impraticabile la strada ma costretto l’amministrazione a far slittare la Ztl.

Lo avete individuato il titolare?

Sì, è stato individuato subito e gli è stata già notificata la diffida, il problema è che lui non vive ad Enna ma da un’altra parte, per cui sono trascorsi un paio di giorni in più, per questo si sta perdendo un pò di tempo.

Quindi, darete altro tempo?

Ho spiegato all’ufficio che se all’ottavo giorno non provvederà alla messa in sicurezza, il Comune di Enna si presenterà con una ditta per procedere con i lavori, in danno al proprietario.

Il costo sarebbe addebitato al privato?

Se non dovesse dare seguito alla diffida del Comune, certamente. Addebiteremo i costi.

Quando pensa potrà essere ripristinata la Ztl?

Non appena saranno completati i lavori e contestualmente aperta via Fontana Grande.

Che previsioni?

Non voglio sbilanciarmi troppo ma mi auguro il prossimo fine settimana.