Rifiuti, “Valguarnera paga un servizio pure per Enna, Assoro e Piazza”

“L’autocompattatore ed i cassonetti per la raccolta dei rifiuti che risiedono la mattina presso la Villa Lomonaco, al momento non saranno eliminati. Lunedì il servizio proseguirà regolarmente, in attesa di

chiarimenti con i sindaci dei Comuni limitrofi”.

Un servizio per 4 Comuni

A dichiararlo la sindaca di Valguarnera Draià attraverso la sua pagina social. “Ho voluto tranquillizzare i cittadini delle contrade limitrofi che mi hanno tempestato di telefonate, che risiedono sia in territorio di Valguarnera e chi stabilmente o per villeggiatura hanno abitazioni nei territori di Enna, Assoro e Piazza

Armerina.” Come è noto il Comune di Valguarnera poggia su pochissimo territorio e molte abitazioni sono ubicate nei territori adiacenti appartenenti ai tre Comuni, anche se di fatto sono cittadini

valguarneresi a tutti gli effetti.

“Giusto che tutti contribuiscano alle spese”

“I mezzi messi davanti la Villa- continua la sindaca- servono esclusivamente per i residenti nel nostro Comune e non per chi risiede nei comuni sopracitati. Il fatto che ne usufruiscono anche loro l’ho ritenuto sempre utile ed opportuno per evitare che si formino discariche abusive, ma non possiamo però ancora andare oltre e far finta di nulla. Il servizio ha un costo ed è giusto che gli altri Comuni contribuiscono. Ho recentemente sollecitato i tre sindaci interessati per risolvere il problema, loro dovranno dirmi se per smaltire i rifiuti intendono provvedere con i loro mezzi o se dovremo provvedere noi, in tal caso le cose cambiano perché ritengo giusto che riversino nelle nostre casse il servizio effettuato dal nostro Comune”

Sindaca ha parlato col prefetto

Di ciò ho informato il Prefetto oltre i tre sindaci con cui ho già fissato degli incontri per venire a capo della situazione e per intavolare un discorso per l’acquisizione dei territori limitrofi. Un problema atavico questo che non ha mai avuto risoluzione e che porrò sul tavolo di discussione”.



