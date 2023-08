Olimpiadi cataldiane a Gagliano, vince Santa Maria del Gesù

Si sono conclusi a Gagliano i due giorni di festa e fraternità organizzati dall’unità pastorale San Cataldo. L’arciprete Pietro Antonio Ruggiero, coadiuvato da tanti giovani, ha organizzato feste di quartiere e giochi per unire e creare un clima gioioso in attesa della festa del patrono. Tutto nel nome di San Cataldo.

Le olimpiadi cataldiane

Le Olimpiadi cataldiane sono state occasione utile per solidarizzare e sentirsi più vicini. Circa 160 giovani si sono sfidati in sette giochi di squadra, suddivisi per quartieri: Santa Maria di Gesù, Piano Puleo, Sant’Agostino e San Nicola. Il quartiere vincitore delle Olimpiadi è stato Santa Maria di Gesù.

L’accensione dei bracieri

Don Ruggiero, insieme al sindaco Giuseppe Baldi, hanno acceso i bracieri per dare il via alle feste di quartiere. La partecipazione è stata massiccia, con musica, balli e cibo. Gli eventi sono stati gestiti dai giovani. Anche la pedalata della fraternità ha visto circa cento bambini e dulti sfilare su due ruote per il paese in onore del santo patrono. Don Pietro Antonio Ruggiero commenta così gli eventi che hanno coinvolto tutto il paese: “Sono state serate di grande coinvolgimento e grandissima partecipazione. San Cataldo riesce ad unirci nel tentativo di superare le cose che ci dividono”.

La celebrazione nella chiesa Madre

Il ricco programma di eventi culturali, religiosi e ricreativi continua fino alla fine del mese. Oggi, alle 19, in chiesa Madre si celebreranno i dieci anni dell’unità pastorale con una veglia di peghiera e dodici testimonianze di laici che in questi anni si sono impegnati attivamente all’interno della chiesa.

Valentina Ferrera