Dama dei Castelli di Gagliano, vince Desirée Cipria

Si è concluso con successo il “Corteo storico e Dama dei Castelli” organizzato dal comune di Gagliano, rappresentato dal sindaco Vincenzo Giuseppe Baldi e dalla Proloco presieduta da Nicola Di Gesu. Hanno sfilato per le vie del paese circa 150 figuranti di tutte le età, con sfarzosi costumi d’epoca realizzati dal costumista Ignazio Rondone. Il corteo è stato arricchito dalla presenza di sbandieratori, musici e danzatrici provenienti da Randazzo e Piazza Armerina.

La rievocazione storica

La manifestazione storica ha fatto rievocare la figura di re Federico III e della sua corte, i quali vissero nel castello di Gagliano fino al 1313. Lo spettacolo itinerante ha visto anche esibizioni di giocoleria e fachirismo che hanno incantato il pubblico. Al termine del corteo, in piazza Grippaldi si è tenuta l’elezione della Dama del castello, che rappresenterà il Comune di Gagliano alla manifestazione “La dama dei castelli di Sicilia” a Sperlinga il prossimo 16 agosto.

La dama è Desirèe Cipria

Dieci le ragazze partecipanti, accompagnate da due cavalieri. Al termine della serata è stata eletta Desirée Cipria, vent’anni, attivissima in paese, si spende sempre a favore della comunità, sogna di diventare medico legale. Fa parte del gruppo giovani gaglianesi che operano fattivamente per risvegliare il paese con varie iniziative; è attiva nei gruppi parrocchiali; ed è capo majorette da diversi anni.

“Mi piace mettermi in gioco”

“Ho partecipato alla manifestazione perché faccio parte del gruppo giovani – ha detto Desirée – tutti dobbiamo spenderci in qualche modo per il nostro paese. Non ho mai partecipato a questa iniziativa, però stavolta ho ritenuto di accogliere l’invito per rendere possibile l’evento insieme alle altre ragazze. Mi piace mettermi sempre in gioco per la mia comunità. Sono più che onorata di questo riconoscimento”. La sua elezione dice sia arrivata inaspettata ed è felice per questo premio, quindi ha voluto ringraziare la giuria che l’ha votata. Desirée è stata incoronata dalla Dama uscente, eletta nell’ultima edizione del 2018: Grazia Bottitta. Il sindaco Baldi le ha fatto indossare la fascia di “Dama del castello 2023”.

Valentina La Ferrera