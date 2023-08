Estate a Gagliano, l’omaggio a Morricone

Domani Gagliano vivrà uno dei momenti più intensi dell’estate gaglianese. Alle 21,30, in piazza Grippaldi, si terrà l’omaggio ad Ennio Morricone, uno dei più influenti compositori cinematografici di tutti i tempi, vincitore di due premi Oscar.

L’Orchestra filarmonica della Calabria

I suoi brani più famosi saranno eseguiti da circa quaranta musicisti dell’Orchestra filarmonica della Calabria, diretti dal maestro Cettina Nicolosi, docente del Conservatorio Čajkovskij di Nocera Terinese e presidente del Conservatorio di Reggio Calabria. Prima dello spettacolo, il direttore d’orchestra incontrerà la banda musicale di Gagliano, diretta dal maestro Nicola Saniflippo, per svelare i segreti della conduzione di un’orchestra. Primo violino: Andrea Timpanaro; Ivan Stringelli, tenore; Eleonora Pisano, soprano.L’Orchestra filarmonica della Calabria è stata istituita dal maestro concertatore Filippo Arlìa, che ha diretto orchestre in Italia e all’estero e anche la Traviata in forma semiscenica nei parchi archeologici della Sicilia.

Le altre prestigione esibizioni

L’Ofc è l’orchestra residente del Festival lirico dei teatri di pietra da tre anni e si è esibita nei più importanti teatri del sud Italia e all’estero. Il prossimo 23 agosto questa stessa orchestra si esibirà al teatro greco di Taormina con il Coro lirico siciliano. Tra i musicisti dell’orchestra, suonerà il gaglianese Carlo Baldi, che si esibirà a titolo gratuito insieme al batterista Peppe Stancanelli e al bassista Luca Nicotra. Il concerto gratuito è organizzato dal Comune di Gagliano, rappresentato dal sindaco Vincenzo Giuseppe Baldi.

Valentina La Ferrera